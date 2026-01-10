ETV Bharat / state

ରାଉରକେଲାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ପାଇଲଟଙ୍କୁ ମିଶାଇ 6 ଆହତ

ବିମାନଟି ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ରାଉରକେଲା ଅଭିମୁଖେ ଉଡାଣ କରୁଥିଲା । ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ ଠାରୁ 9 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବିମାନ କ୍ରାସ ହୋଇଛି ।

ରାଉରକେଲାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା
charter flight crash at Rourkela (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 10, 2026 at 2:36 PM IST

Updated : January 10, 2026 at 3:44 PM IST

ରାଉରକେଲା: ରାଉରକେଲାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ରାଉରକେଲା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ ଠାରୁ 9 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଛୋଟ ବିମାନ କ୍ରାସ ହୋଇଛି । ପାଇଲଟଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରୀକ ତ୍ରୁଟି କାରଣ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ।

ରାଉରକେଲାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV BHARAT ODISHA)

ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, " ଚାର୍ଲି-୨୦୮ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲା ଯାଉଥିଲା। ପାଇଲଟଙ୍କୁ ମିଶାଇ 6 ଜଣ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି। ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା କିନ୍ତୁ କାହାର କିଛି ହୋଇନି। କଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ଏହା ଏକ ଘରୋଇ ବିମାନ ଥିଲା । "

ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଟି ରାଉରକେଲା ରେ 1.15ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା:

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଟି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ରାଉରକେଲା ଅଭିମୁଖେ ଉଡାଣ ଭରିଥିଲା । ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜଳଦା ଠାରେ ପାଇଲଟ୍ ବିମାନର ସିଷ୍ଟମରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଅନୁମାନ କରି ସେ ତୁରନ୍ତ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆପାତକାଳୀନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଟି ରାଉରକେଲା ରେ 1.15ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ।

ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏକ୍ସରେ ଟ୍ବିଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, " ରାଉରକେଲା ଠାରେ ଘଟିଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଖବର ଆଶ୍ବସ୍ତିକର । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି । "

ବିମାନର ଆପାତକାଳୀନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ:

ବିମାନଟି ରାଉରକେଲା ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆଗକୁ ଉଡ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବା ପରେ, ପାଇଲଟ୍ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଡ଼ାଇ ଏକ ଖୋଲା ପଡିଆରେ ଆପାତକାଳୀନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନଟି ନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ସହ ତଳକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗିୟର ପୁରାପୁରି ଖୋଲିନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘାସ ଭୂମିରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁର ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ବିମାନରେ ଥିଲେ 2 ପାଇଲଟ, 4 ଯାତ୍ରୀ:

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଚାର୍ଲି-୨୦୮ (Cessna-208) ମଡେଲର ଏହି ୯-ସିଟର ବିମାନଟି ଆପାତକାଳୀନ ଭାବେ କ୍ରାସ୍‌ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟ୍ ଦୁଇଜଣ ସହିତ ଚାରିଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଅନିତା ସାହୁ, ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ସବିତା ଅଗ୍ରୱାଲ। ଆହତ ବିମାନ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ହେଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ନବୀନ କାଦାଙ୍ଗା ଓ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ତରୁଣ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦମୁକ୍ତ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଳ୍ପ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସମୟରେ ପାଇଲଟ୍ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଥିବା କହିଛନ୍ତି।

charter flight crash at Rourkela
ରାଉରକେଲାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV BHARAT ODISHA)

ରାଉରକେଲା ବିମାନବନ୍ଦରରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି:

ଘଟଣା ପରେ ବିମାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିମାନର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଉଡାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରାଉରକେଲା ବିମାନବନ୍ଦରରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଉଡାଣ ସେବାରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଛୋଟ ବିମାନଟି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଆଇନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା) କହିଛନ୍ତି, “ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ବିମାନଟି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୂଳ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଆମର ପ୍ରଥମିକତା ଥିଲା ଆହତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇବା । ଦୁର୍ଘଟଣାର ସ୍ଥାନ ଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧି୍କାରୀ ରମେଶ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 50 ମିନିଟରେ ରାଉରକେଲାରେ ଏକ ଛୋଟ ଘରୋଇ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ନେଇ 112 ERSSରୁ ଏକ କଲ୍‌ ଆସିଥିଲା । ବିମାନରେ ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ରାଉରକେଲା ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପାନପୋଷ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ଫୋମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିମାନରୁ ତେଲ ଲିକେଜ ବନ୍ଦ କରି ବିପଦକୁ ରୋକିଥିଲେ । ପରେ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଆରଜିଏଚ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।

