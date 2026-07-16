ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ 12 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ; କାଲି ସକାଳ ସାଢେ 9ଟାରେ ପୁନର୍ବାର ରଥ ଟଣା
ଆଜି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟଣା ସରିଲା । କାଲି ପୁଣି ଥରେ ଟଣାଯିବ ୩ ରଥ । ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଗଡିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ।
Published : July 16, 2026 at 11:02 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ରଥ ଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଆଜିର ରଥ ଟଣା ପରେ ତିନି ରଥ ଯେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଠାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନର୍ବାର ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଆଜି ପାଇଁ ସରିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟଣା-
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ସାଙ୍ଗକୁ ଭକ୍ତି ଭାବର ଜନସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁବାର ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ରଥ ଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମାର୍କେଟ୍ ଛକରେ ଅଟକିଥିଲା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥ । ପରେ ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ ଅଟକିଥିଲା ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ । କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଅଳ୍ପବାଟ ଗଡ଼ି ଅଟକିଥିଲା । କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ଥରେ ଟଣାଯିବ 3 ରଥ ।
ରଥଯାତ୍ରାରେ 12 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସାମିଲ-
ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ରଥଯାତ୍ରାର ନୀତିକାନ୍ତିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବିଳମ୍ବ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ତିନି ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଆଜି ପାଇଁ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୯ଟା ୩୦ ମିନିଟରୁ ପୁଣି ଥରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଶନିବାର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (ଏସ୍ଜେଟିଏ)ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିନା ଟାହିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ପ୍ରସଙ୍ଗ ?
ବିନା ଟାହିଆରେ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଣ୍ଡି କରାଗଲା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟାହିଆ ଯାହା ସୋଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, ଓଜନ ହେବାରୁ ଢଳି ପଡିଥିଲା । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଟାହିଆକୁ କାଢି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା କହିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ।
ଅଧାରେ ଅଟକିଲା ରଥ, କଣ କହିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ?
ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ରଥ ଅଧାରେ ଅଟକିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଛା । ରଥରେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାବାହୁଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ଏହା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ । ଦୁଇ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟେ ।"
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ତିନି ରଥ ଟଣା ସମେତ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ରଥଯାତ୍ରାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୋଲିସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅଗ୍ନିଶମ, ଓଡ୍ରାଫ, ଏନଡିଆରଏଫ, ପରିବହନ, ପୌର ପ୍ରଶାସନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ବହୁସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ହୋଇନି ଦଳାଚକଟା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମେଡିକାଲରେ ଆହତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ