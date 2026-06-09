ରଥଖଳା ହାଲଚାଲ୍; ଚାରି ନାହାକାରେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁ ଛ' କାଠି
ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରଥଖଳାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 9, 2026 at 8:58 PM IST
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ଚାରି ନାହାକାରେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁ ଛ' କାଠି । ତିନି ରଥର ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁ ଫ୍ରେମ୍ ଖୋଲା ଯିବା ପରେ ମହାରଣା ସେବକମାନେ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତିନି ରଥର ଚାରି ନାହାକାରେ ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁର ଚଉତା ବା ଛ' କାଠି ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁର ଏହି ଛ ' କାଠି ବା ଓରାରେ ୪ଟି ଖମ୍ବି ସଂଯୋଗ ହୋଇ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ୨୪ଟି ପାଖୁଡ଼ା ଏବଂ ୧୬ଟି ଚ୍ଛିଆଣ, ପାଖୁଡାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ୨୪ଟି ଭୂଇଁ ଖମ୍ବି ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଂଯୋଗ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଆଜି ତିନି ରଥର ୧୪ ନାହାକା ବୁଲିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁର ବାକି ଅଂଶ ସଂଯୋଗ ହେବ । ମହାରଣା ସେବକମାନଙ୍କୁ ୪ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ନଡ଼ିଆ ଗର ବା ଖଦି ଓରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପରେ ମହାରଣା ସେବକମାନେ ସେହି ନଡ଼ିଆ ଗରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚିତା ବା ବାରିଦିରେ ହାଣି ସମତଳ କରି ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତିନି ରଥ ଦଣ୍ଡା ପକାଇଲା ପରେ ତାର ବିନ୍ଧ କାପ କରାଯାଇ ସଂଯୋଗ କଲା ପରେ, ୧୪ ନାହାକା ବୁଲିବା ସହ ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁ ଛ' କାଠିରେ ପାଖୁଡ଼ା ସଂଯୋଗ ହେବ ।
ଶେଷ ହୋଇଛି ତିନି ରଥ ଚାରି ନାହାକାର ଝାଙ୍କ ସଳଖା କାର୍ଯ୍ୟ:
ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ସାଥୀ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ମିଶି ତିନି ରଥର ଚାରି ନାହାକାର ଝାଂକ ସଳଖା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ତିନିରଥ ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡା ଗରଗରାରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଚାରି ନାହାକାକୁ ସିଧା କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଖିଲ ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ।
ରଥ ଚାଳିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମଝି ଭୂଇଁ ଫ୍ରେମ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ:
ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ତଥା ସହଯୋଗୀ ମହାରଣା ସେବକ ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତିନି ରଥର ମାଝୀ ଭୂଇଁ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ ଫ୍ରେମ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ରୂପକାର ସେବକ ମାନେ ତିନି ରଥର ୮ଟି ଲେଖାଏଁ ନାଟ ଗୋଡ଼ରେ କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ ଖୋଦେଇ ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଚାର ପରିଛାରେ ଚିତ୍ର ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ।
ସେପଟେ ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା କମାର ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର ଭୂଇଁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚଣାକ କଣ୍ଟା, ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁ କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରି ତିନି ରଥର ପୋଟଳ କଣ୍ଟା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦୋଳବେଦୀ ଠାରେ ପାହି ମହାରଣାମାନେ ଅଣସର ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ସେବା ନୀତି ପାଇଁ କାଠ ନିର୍ମିତ ସରଞ୍ଜମ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ତିନି ରଥର ଚକ ଥାକ ସହ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ; ତିନିରଥ ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମର ନମ୍ବରିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ