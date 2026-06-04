ETV Bharat / state

ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ସହ ତିନିରଥ ଦଣ୍ଡାରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ

ତିନିରଥ ଦଣ୍ଡରେ ଆଗ ଆଣି, ପଛ ଆଣି ଗରଗାରା ପଡ଼ି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ । ଅଖ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ତିନିରଥର ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମ୍ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

PURI RATH KHALA
ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ସହ ଅଖ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ତିନିରଥର ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 4, 2026 at 1:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗାଇ ଚାଲିଛି । ରଥ ନିର୍ମାଣର ୪୪ତମ ଦିନରେ ତିନି ରଥରେ ଦଣ୍ଡାକଣ୍ଟା ଲଗାଇବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ମହାରଣା ଓ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିନି ରଥର (ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ଦେବଦଳନ) ଦଣ୍ଡାରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା କରାଯିବା ପରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ରଥର ଅଖ ଉପରକୁ ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମ୍ ଉଠିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।

PURI RATH KHALA
ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗାଇ ଚାଲିଛି (ETV Bharat Odisha)


ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ପୂର୍ବକ ତିନିରଥର ମୁଖ୍ୟ ଓଝା କମାର ସେବକ, ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତିନିରଥ ଅଖ ଉପରେ ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମ୍ ମଜବୁତ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଝା କମାର ସେବକ ମାନେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ।

PURI RATH KHALA
ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗାଇ ଚାଲିଛି (ETV Bharat Odisha)

ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ ଦଣ୍ଡା ଗୁଡିକରେ ୭୪ ଗୋଟି, ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଦଣ୍ଡା ଗୁଡିକରେ ୫୮ ଗୋଟି ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦଣ୍ଡା ଗୁଡିକରେ ୮୮ ଗୋଟି ଘଡିମୁହଁ ଅଗ ପାତେଳି, ଚଉରସ ବା ଦଣ୍ଡା ବିଡିଆ ବା ପୋଖରିଆ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଆ ଯାଇଛି।

PURI RATH KHALA
ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗାଇ ଚାଲିଛି (ETV Bharat Odisha)


ତିନିରଥର ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମ୍ ରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାପରେ, ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଭୋଇ ସେବକ ମାନେ ତିନିରଥର ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଗରଗରା ଉଠାଇଥିଲେ ।

PURI RATH KHALA
ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗାଇ ଚାଲିଛି (ETV Bharat Odisha)

ପରେ ତିନିରଥର ମହାରଣା ସେବକ ମାନେ ମାପ ପ୍ରକାରେ ଗରଗରା ପଛ ଭାଗକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରକାର କାପ ଖୋଦେଇ ସହ ଅଗର ବିନ୍ଧ କଲା ପରେ ତିନିରଥର ଓଝା କମାର ସେବକ ମାନେ ଗରଗରାରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ।

PURI RATH KHALA
ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗାଇ ଚାଲିଛି (ETV Bharat Odisha)


ଏଥିସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ତିନି ରଥର ୩୨ ଗୋଟି ଗୟଳର ଚଉପଟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ରୂପକାର ସେବକ ମାନେ ତିନିରଥର ବେଦୀ ସିଂହାସନ ମୁହାଁଟିରେ ଚିତ୍ର ଖୋଦେଇ ସହ ତିନିରଥର ୮ଟି ଲେଖାଏଁ ନାଟ ଗୋଡ଼ରେ କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ ଖୋଦେଇ ପାଇଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ସହ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ନାଟଗୋଡ଼ ଗୁଡିକରେ କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ ଖୋଦେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

PURI RATH KHALA
ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗାଇ ଚାଲିଛି (ETV Bharat Odisha)

ପାହି ମହାରଣା ମାନେ ଅଣସର ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ରେ ସେବା ପୂଜା ନୀତି ପାଇଁ କାଠ ନିର୍ମିତ ସରଞ୍ଜାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

PURI RATH KHALA
ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗାଇ ଚାଲିଛି (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- Photo Gallery: ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ସହ ଅଖ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ତିନିରଥର ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମ୍

PURI RATH KHALA
ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗାଇ ଚାଲିଛି (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ତିନିରଥ ଦଣ୍ଡାରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଆ ଶେଷ
JAGANNATH CHARIOTS CONSTRUCTION
WHEELS AND AXLES ASSEMBLED
RATH YATRA 2026
PURI RATH KHALA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.