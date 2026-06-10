ETV Bharat / state

ରଥଖଳା ହାଲଚାଲ୍: ଚଉଦ ନାହାକା ବୁଲିବା ପାଇଁ ତିନିରଥ ଦଣ୍ଡାରେ ଖଦୀଓରା ସେଟିଂ ଶେଷ

ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ସହଯୋଗୀ ମହାରଣା ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତିନି ରଥର ମଝି ଭୂଇଁ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ ଫ୍ରେମ୍ ନିର୍ମାଣ ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ।ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ଆଜି ତିନି ରଥରେ ଚଉଦ ନାହାକା ବୁଲିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବାରୁ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ଆଜି ତିନି ରଥରେ ଚଉଦ ନାହାକା ବୁଲିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବାରୁ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 10, 2026 at 6:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PURI CHARIOT CONSTRUCTION, ପୁରୀ: ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମହାରଣା ସେବାୟତ । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଚଉଦ ନାହାକା ବୁଲିବା ପାଇଁ ତିନି ରଥ ଦଣ୍ଡାରେ ଖଦୀଓରା ସେଟିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି ।

ଭୋଇ ସେବକ ମାନେ ତିନିରଥର ମହାରଣା ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଚାରି ଫୁଟ ଲମ୍ବର ନଡ଼ିଆ ଗର ବା ଖଦୀଓରା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରେ ମହାରଣା ସେବକ ମାନେ ସେହି ନଡ଼ିଆ ଗରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚିତା କରି ପ୍ରତି ରଥରେ ୯ଟି ଲେଖାଏଁ ୨୭ ଗୋଟି ଖଦୀଓରା ବା ନଡ଼ିଆ ଗର ସେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ଭୋଇ ସେବକ ମାନେ ତିନିରଥର ମହାରଣା ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଚାରି ଫୁଟ ଲମ୍ବର ନଡ଼ିଆ ଗର ବା ଖଦୀଓରା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରେ ମହାରଣା ସେବକ ମାନେ ସେହି ନଡ଼ିଆ ଗରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚିତା କରି ପ୍ରତି ରଥରେ ୯ଟି ଲେଖାଏଁ ୨୭ ଗୋଟି ଖଦୀଓରା ବା ନଡ଼ିଆ ଗର ସେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ଚଉଦ ନାହାକା ବୁଲିବା ପାଇଁ ତିନିରଥ ଦଣ୍ଡାରେ ଖଦୀଓରା ସେଟିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଚାରି ନାହାକାରେ ତିନି ରଥର ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁ ଚଉତା ବା ଛ'କାଠି ସଂଯୋଗ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁ ଫ୍ରେମ୍ ର ବାକି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଭୂଇଁ ଖାମ୍ବୀ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡିକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାରି ନାହାକା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚଉଦ ନାହାକା ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁ ଫ୍ରେମ୍ ଉଠିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ।

ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ସହଯୋଗୀ ମହାରଣା ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତିନି ରଥର ମଝି ଭୂଇଁ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ ଫ୍ରେମ୍ ନିର୍ମାଣ ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ସହଯୋଗୀ ମହାରଣା ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତିନି ରଥର ମଝି ଭୂଇଁ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ ଫ୍ରେମ୍ ନିର୍ମାଣ ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଆଜି ତିନି ରଥରେ ଚଉଦ ନାହାକା ବୁଲିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବାରୁ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏଣୁ ଭୋଇ ସେବକ ମାନେ ତିନିରଥର ମହାରଣା ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଚାରି ଫୁଟ ଲମ୍ବର ନଡ଼ିଆ ଗର ବା ଖଦୀଓରା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରେ ମହାରଣା ସେବକ ମାନେ ସେହି ନଡ଼ିଆ ଗରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚିତା କରି ପ୍ରତି ରଥରେ ୯ଟି ଲେଖାଏଁ ୨୭ ଗୋଟି ଖଦୀଓରା ବା ନଡ଼ିଆ ଗର ସେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ।

Chariot Construction Khadiora setting completed for three chariots to go around Chauda Nahaka
ରଥଖଳା ହାଲଚାଲ୍: ଚଉଦ ନାହାକା ବୁଲିବା ପାଇଁ ତିନିରଥ ଦଣ୍ଡାରେ ଖଦୀଓରା ସେଟିଂ ଶେଷ (ETV BHARAT ODISHA)

ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ ବା ମଝି ଭୂଇଁ ଫ୍ରେମ୍ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ


ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ସହଯୋଗୀ ମହାରଣା ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତିନି ରଥର ମଝି ଭୂଇଁ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ ଫ୍ରେମ୍ ନିର୍ମାଣ ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ନମ୍ବରିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ତିନି ରଥର ମହାରଣାମାନେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ।

ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ତାଟି ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୩ଟି ୨୦ ଫୁଟିଆ ଅଣସର ଗୟଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ।

ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ।
ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା । (ETV BHARAT ODISHA)
ରୂପକାର ସେବକମାନେ ତିନି ରଥ ନାଟ ଗୋଡ଼ରେ କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ ଖୋଦେଇ ସହ ଚାରପରିଛାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖାଏଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚିତ୍ର ଖୋଦେଇ ସହ ପଦ୍ମ କଢ଼ି, ଡାଳି ଲତା ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା କମାର ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର ଭୂଇଁ ବିଡ଼ିଆ କଣ୍ଟା ସହ ତେର ପରାସ୍ତ ପିତଳ ପାଇଁ ବାଗିଆ କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଦୋଳବେଦୀ ଠାରେ ପାହି ମହାରଣା ମାନେ ଅଣସର ଏବଂ ରଥ ଯାତ୍ରା ସେବା ପୂଜା କାଠ ନିର୍ମିତ ସରଞ୍ଜାମ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ରୂପକାର ସେବକମାନେ ତିନି ରଥ ନାଟ ଗୋଡ଼ରେ କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ ଖୋଦେଇ ସହ ଚାରପରିଛାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖାଏଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚିତ୍ର ଖୋଦେଇ ସହ ପଦ୍ମ କଢ଼ି, ଡାଳି ଲତା ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ରୂପକାର ସେବକମାନେ ତିନି ରଥ ନାଟ ଗୋଡ଼ରେ କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ ଖୋଦେଇ ସହ ଚାରପରିଛାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖାଏଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚିତ୍ର ଖୋଦେଇ ସହ ପଦ୍ମ କଢ଼ି, ଡାଳି ଲତା ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)

ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା । ରଥ ଖଳାକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ । ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିବା ଅବସରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାମାନେ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଜିଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ।

ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା କମାର ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର ଭୂଇଁ ବିଡ଼ିଆ କଣ୍ଟା ସହ ତେର ପରାସ୍ତ ପିତଳ ପାଇଁ ବାଗିଆ କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା କମାର ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର ଭୂଇଁ ବିଡ଼ିଆ କଣ୍ଟା ସହ ତେର ପରାସ୍ତ ପିତଳ ପାଇଁ ବାଗିଆ କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତିନି ରଥର ଚକ ଥାକ ସହ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ; ତିନିରଥ ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମର ନମ୍ବରିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ରଥଖଳା ହାଲଚାଲ୍
CHARIOT CONSTRUCTION
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା 2026
PURI RATHA YATRA 2026
PURI CHARIOT CONSTRUCTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.