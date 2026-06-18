ETV Bharat / state

ପୁରୀ ରଥଖଳାରେ ତିନିରଥ ମଝି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ

ମହାରଣା ସେବକମାନେ ତିନିରଥରେ କନକ ମୁଣ୍ଡି, ଅଁଳା ପିଣ୍ଡି ଏବଂ ଛୋଟ କଳସ ପିଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତିନିରଥ ବାହ୍ୟ ଅଂଶରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Chariot Construction work underway rath yatra 2026 andhari taaga for three chariots
ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ: ତିନିରଥ ମଝି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 18, 2026 at 11:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CHARIOT CONSTRUCTION IN PURI , ପୁରୀ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା । ରଥାରୁଢ଼ ହୋଇ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁ । ଏନେଇ ରଥଖଳାରେ ଯୋରସୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଯୁଦ୍ଧଭିତ୍ତିରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।

ଥଳ ପୋଟଳ ସ୍ଥାପନ ଓ ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ:
ତିନିରଥ ମଝି ଭୂଇଁରେ ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ ପଡ଼ିଛି । ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତିନିରଥ ସହଯୋଗୀ ମହାରଣା ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ତିନିରଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ ବା ମଝି ଭୂଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଗ ଆଣି, ପଛ ଆଣି, ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ ବାଡ଼ିଆ ସହ ତିନିରଥ ଅଗ ଭୂଇଁରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଥଳ ପୋଟଳର ଝାଞ୍ଜ ସଳଖା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ରଥ ଗଡ଼ିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ତିନି ଭୂଇଁ ଯେପରି ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ନଯିବ ବା ଦୋହଲି ନଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ ବାଡ଼ିଆ ଯାଇଥାଏ । ଶେଷ ଭୂଇଁ ଖମ୍ବିରେ ସ୍ଥାପିତ ବଡ଼ ଥଳ ପୋଟଳକୁ ସଳଖ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖି କଇଁଆ ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି ।

The work of connecting the big potala on the chariot is completed.
ରଥରେ ବଡ଼ ଥଳ ପୋଟଳର ଝାଞ୍ଜ ସଳଖା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ (ETV Bharat Odisha)

ଧ୍ୱଜ ବତାର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ:
ମହାରଣା ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର କନକ ମୁଣ୍ଡି, ଅଁଳା ପିଣ୍ଡି, ଏବଂ ଛୋଟ କଳସ ପିଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ତିନିରଥର ଦୁଆର ବେଢ଼ାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ଧ୍ୱଜ ବତାରୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଧ୍ୱଜ ବତାର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ତିନିରଥର ୨୦ ଫୁଟିଆ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଘୋଡ଼ା ଇସର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଆଠ କୋଣିି ଅଂଶ ମରା କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ।

A Maharana busy building a chariot
ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣେ ମହାରଣା (ETV Bharat Odisha)
ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରୂପକାର ସେବକ:ରୂପକାର ସେବକମାନେ କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ ଖୋଦେଇ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ୪ ଗୋଟି ଲେଖାଏଁ ନାଟ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍ରକାର ଚାଳିକୁ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପଠାଇବା ସହ ବାକି ତିନିରଥର ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ନାଟ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ ଖୋଦେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା କମାର ସେବକମାନେ ତିନି ଭୂଇଁ ପାଇଁ କଇଞ୍ଚି କଣ୍ଟା ଶେଷ କରି ଦୁଆର ବେଢ଼ା ପାଇଁ କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ସହ ରଥ ଉପର ପଟା ବାଡ଼ିଆ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
Andhari Taaga in ground between the three chariots.
ତିନିରଥ ମଝି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ (ETV Bharat Odisha)

ପାହି ମହାରଣାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ:
ଦୋଳବେଦୀରେ ପାହି ମହାରଣାମାନେ ଅଣସର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଇତା ଡୋରି ବୋଳିବା ପାଇଁ ପାଟରା ସେବକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାଉଁଶ ନାଲ, ୩୦ଟି ବାଉଁଶ କାଠି, ୪୦ଟି ଏବଂ ବିଜେ ଡୋରି ବୋଳିବା ପାଇଁ ହାତୀ କିଆ, ଦୁଇ ହାତିଆ ଏବଂ ତିନି ହାତିଆ ପାଟ ବୋଳା କିଳା ୨୦ ପିସ୍, ଘଣା ଲାଗି ପାଇଁ ୭ ଫୁଟର ବଡ଼ କାଠ କିଳା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ କାଠ ନିର୍ମିତ ସରଞ୍ଜାମ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

Construction of the chariot is underway
ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
ଚିତ୍ରକାରମାନେ ତିନିରଥର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମାରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ତିନି ରଥର ଠାକୁରଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ବା ଶିଖର ଡମ୍ବରୁ, ଅଁଳା, ଓଲଟ ଶୁଆ, ନାଟ ଗୋଡ଼ରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ତିନିରଥର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
Parswa Deities given colour touch
ପାର୍ଶ୍ବ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଛି (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲା ବନସ୍ପତି ଘିଅ ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଅପରେସନ କ୍ଲିନ୍, ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୩ ଗିରଫ

ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଙ୍ଗକାମ, ଫିକା ଗୋଲାପୀରେ ଝଟକିବ ବଡଦାଣ୍ଡ

Artists are painting the idols of the gods and goddesses of the three chariots.
ଚିତ୍ରକାର ମାନେ ତିନିରଥର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବ ଦେବୀ ମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମାରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI RATH YATRA PREPARATION
RATH YATRA 2026
PURI RATH KHALA UPDATE
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ରଥ ନିର୍ମାଣ ରଥଖଳା
CHARIOT CONSTRUCTION IN PURI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.