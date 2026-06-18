ପୁରୀ ରଥଖଳାରେ ତିନିରଥ ମଝି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ
ମହାରଣା ସେବକମାନେ ତିନିରଥରେ କନକ ମୁଣ୍ଡି, ଅଁଳା ପିଣ୍ଡି ଏବଂ ଛୋଟ କଳସ ପିଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତିନିରଥ ବାହ୍ୟ ଅଂଶରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 18, 2026 at 11:37 AM IST
CHARIOT CONSTRUCTION IN PURI , ପୁରୀ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା । ରଥାରୁଢ଼ ହୋଇ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁ । ଏନେଇ ରଥଖଳାରେ ଯୋରସୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଯୁଦ୍ଧଭିତ୍ତିରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
ଥଳ ପୋଟଳ ସ୍ଥାପନ ଓ ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ:
ତିନିରଥ ମଝି ଭୂଇଁରେ ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ ପଡ଼ିଛି । ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତିନିରଥ ସହଯୋଗୀ ମହାରଣା ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ତିନିରଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ ବା ମଝି ଭୂଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଗ ଆଣି, ପଛ ଆଣି, ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ ବାଡ଼ିଆ ସହ ତିନିରଥ ଅଗ ଭୂଇଁରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଥଳ ପୋଟଳର ଝାଞ୍ଜ ସଳଖା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ରଥ ଗଡ଼ିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ତିନି ଭୂଇଁ ଯେପରି ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ନଯିବ ବା ଦୋହଲି ନଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ ବାଡ଼ିଆ ଯାଇଥାଏ । ଶେଷ ଭୂଇଁ ଖମ୍ବିରେ ସ୍ଥାପିତ ବଡ଼ ଥଳ ପୋଟଳକୁ ସଳଖ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖି କଇଁଆ ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି ।
ଧ୍ୱଜ ବତାର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ:
ମହାରଣା ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର କନକ ମୁଣ୍ଡି, ଅଁଳା ପିଣ୍ଡି, ଏବଂ ଛୋଟ କଳସ ପିଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ତିନିରଥର ଦୁଆର ବେଢ଼ାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ଧ୍ୱଜ ବତାରୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଧ୍ୱଜ ବତାର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ତିନିରଥର ୨୦ ଫୁଟିଆ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଘୋଡ଼ା ଇସର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଆଠ କୋଣିି ଅଂଶ ମରା କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ପାହି ମହାରଣାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ:
ଦୋଳବେଦୀରେ ପାହି ମହାରଣାମାନେ ଅଣସର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଇତା ଡୋରି ବୋଳିବା ପାଇଁ ପାଟରା ସେବକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାଉଁଶ ନାଲ, ୩୦ଟି ବାଉଁଶ କାଠି, ୪୦ଟି ଏବଂ ବିଜେ ଡୋରି ବୋଳିବା ପାଇଁ ହାତୀ କିଆ, ଦୁଇ ହାତିଆ ଏବଂ ତିନି ହାତିଆ ପାଟ ବୋଳା କିଳା ୨୦ ପିସ୍, ଘଣା ଲାଗି ପାଇଁ ୭ ଫୁଟର ବଡ଼ କାଠ କିଳା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ କାଠ ନିର୍ମିତ ସରଞ୍ଜାମ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲା ବନସ୍ପତି ଘିଅ ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଅପରେସନ କ୍ଲିନ୍, ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୩ ଗିରଫ
ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଙ୍ଗକାମ, ଫିକା ଗୋଲାପୀରେ ଝଟକିବ ବଡଦାଣ୍ଡ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ