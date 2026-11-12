ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଗୁହାରି ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ: ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍, ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ
ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତାମାନେ ଏକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜାରି କରିଥିଲେ।ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଅଭିନବ ସୋନକର କହିଛନ୍ତି।ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 12, 2026 at 12:53 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଗୁହାରି କରିବା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ପୋଲିସ । ସେହିପରି ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ତିନି ନାବାଳିକା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିବା ପରେ ଏହି ମାମଲା ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା । ପୀଡ଼ିତାମାନେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରି ଏକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜାରି କରିବା ପରେ, ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ନାବାଳିକାମାନେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବା ସହିତ " ଯଦି ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।"
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଅଭିନବ ସୋନକର କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନାବାଳିକାମାନଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ କରି ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା, ଧମକ ଦେବା କିମ୍ବା ଚାପ ପକାଇବାର କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରାଗଲେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ’’
ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା :
ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ତିନିଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ବାପାମାଆଙ୍କ ସହ ରହୁଥିବା ବେଳେ, ସାନ ଝିଅ ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସରକାରୀ ଆବାସିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି । ଭଉଣୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମାଆ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରି ଚୁପ ରହୁଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ଝିଅ ତିନିଥର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି ଝିଅମାନେ ଶେଷରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖରେ ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଭଉଣୀଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଗୋଷାଣି ନୂଆଗାଁ ଥାନାରେ ମାମଲା ନଂ ୩୨୧/୨୦୨୬ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ବିଏନ୍ଏସ୍ ଓ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଧାରା ୧୮୦ ଅନୁଯାୟୀ ରେକର୍ଡ କରାଯିବା ସହିତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରା ୧୮୩ ଅନୁଯାୟୀ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ନଂ ୩୨୨ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଧମକ ଓ ଚାପ ପକାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ:
ଭଉଣୀମାନେ(ପୀଡ଼ିତାମାନେ) ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାରର କିଛି ସଦସ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଧମକ ଦେବା ସହ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନାରେ ଏକ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ।
ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ଗୋଷାଣି ନୂଆଗାଁ ଥାନାରେ ମାମଲା ନଂ ୪୦୪/୨୦୨୬ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ବିଏନ୍ଏସ୍ର ଧାରା ୨୯୬, ୧୧୫(୨), ୭୪, ୨୩୨ ଓ ୩(୫)ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଓ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଧାରା ୩୫(୩) ଅନୁଯାୟୀ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଟାଉନ୍ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।
ନଭେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଅଦାଲତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଜାମିନକୁ ନେଇ ପୀଡ଼ିତାମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସେମାନେ ଗଭୀର ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ଓ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ କହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଝିଅକୁ କୁତ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ବାପା, ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର