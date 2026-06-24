ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ: ଜେଲ୍ ଗଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ
ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ୪ କୋଟି ୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି, ଯାହା ଆୟଠାରୁ ୧୧୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : June 24, 2026 at 8:15 PM IST
Engineer Padmalochana Nayak sent to jail, ସମ୍ବଲପୁର: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁରର କାଡ଼ା ଡିଭିଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ ଗିରଫ, କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ l
ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାଡ଼ା ଡିଭିଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ଵର, ମାଲକାନଗିରି, କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ୪ କୋଟି ୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି, ଯାହାର ସେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ଦ୍ବିବେଦୀ ।
ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୁଧବାର ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ଦ୍ବିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ଵର, ଯାଜପୁର ଓ କଟକର ପ୍ରାଇମ ଲୋକେସନରେ ୧୮ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ୍, କଟକରେ ଏକ ୩ ମହଲା କୋଠା ଏବଂ ପୈତୃକ ଗାଁରେ ଦୁଇଟି କୋଠା ଠାବ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ୩ଟି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ, ୨ଟି ଜେସିବି, ୧ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କର, ୧ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ୧ଟି ଟ୍ରକ ଓ ଏକ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି । କଟକ ବାସଭବନରୁ ୟୁଏସ୍ ଡଲାର, ନେପାଳ, ବହାରିନ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସହ ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି । ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଯାଞ୍ଚରୁ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ଓ ବେଟିଂ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତାଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ଆୟଠାରୁ ୧୧୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ: ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀ; ୭ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ, ଠାବ ହେଲାଣି ୩୨ ପ୍ଲଟ୍ ସମେତ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ଧା ହେଲେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ବେହେରା, ଆୟ ଠାରୁ 798 ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର