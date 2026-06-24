ETV Bharat / state

ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ: ଜେଲ୍ ଗଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ

ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ୪ କୋଟି ୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି, ଯାହା ଆୟଠାରୁ ୧୧୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

CHARGES OF DISPROPORTIONATE ASSETS: ENGINEER PADMALOCHANA NAYAK SENT TO JAIL
ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ: ଜେଲ୍ ଗଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 24, 2026 at 8:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Engineer Padmalochana Nayak sent to jail, ସମ୍ବଲପୁର: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁରର କାଡ଼ା ଡିଭିଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ ଗିରଫ, କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ l

ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ: ଜେଲ୍ ଗଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ (ETV BHARAT ODISHA)


ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାଡ଼ା ଡିଭିଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ଵର, ମାଲକାନଗିରି, କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ୪ କୋଟି ୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି, ଯାହାର ସେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ଦ୍ବିବେଦୀ ।

ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ୪ କୋଟି ୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି, ଯାହା ଆୟଠାରୁ ୧୧୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ।
ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ୪ କୋଟି ୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି, ଯାହା ଆୟଠାରୁ ୧୧୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ । (ETV BHARAT ODISHA)

ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୁଧବାର ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ଦ୍ବିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ଵର, ଯାଜପୁର ଓ କଟକର ପ୍ରାଇମ ଲୋକେସନରେ ୧୮ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ୍, କଟକରେ ଏକ ୩ ମହଲା କୋଠା ଏବଂ ପୈତୃକ ଗାଁରେ ଦୁଇଟି କୋଠା ଠାବ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ୩ଟି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ, ୨ଟି ଜେସିବି, ୧ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କର, ୧ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ୧ଟି ଟ୍ରକ ଓ ଏକ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି । କଟକ ବାସଭବନରୁ ୟୁଏସ୍ ଡଲାର, ନେପାଳ, ବହାରିନ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସହ ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି । ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଯାଞ୍ଚରୁ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ଓ ବେଟିଂ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତାଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ଆୟଠାରୁ ୧୧୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।"

କାଡ଼ା ଡିଭିଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ
କାଡ଼ା ଡିଭିଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ (ETV BHARAT ODISHA)
ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି କହିଛନ୍ତି l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ: ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀ; ୭ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ, ଠାବ ହେଲାଣି ୩୨ ପ୍ଲଟ୍ ସମେତ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ଧା ହେଲେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ବେହେରା, ଆୟ ଠାରୁ 798 ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR VIGILANCE CASE
ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀ
SAMBALPUR VIGILANCE RAID
SAMBALPUR VIGILANCE RAID

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.