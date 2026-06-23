ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଲେ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ବାରା ହେଲେ ସମ୍ମାନିତ
ସାନ୍ତାଳୀ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : June 23, 2026 at 10:41 PM IST
Padma Shri Charan Hembram, ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଜୀବନ ବ୍ୟାପି ଅବଦାନ ପାଇଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଲେଖକ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ୍ଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯକ୍ରମରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚରଣ । ଏହି ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପୁରୁଣାଘାଟି ସ୍ଥିତ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ୯/୦୨/୧୯୫୨ ମସିହାରେ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ପିଲା ବେଳୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା । ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକତା ନେଇ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଆସେକା ସାଂସ୍କୃତିକ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ । ତାହାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଆଦି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।
ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସଙ୍ଗଠନ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଅଲଚିକି ଲିପି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଥିଲେ । ଏହାକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରି କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଲେଖନୀ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସଙ୍ଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ଏହାସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାନ୍ତାଳୀ ଆଖଡ଼ା ଓ ଯାତ୍ରା ଆଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଚରଣ । ଅଲଚିକି ଲିପିର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ, ବହି ଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଆଦି ଲେଖି ଥିବା ବେଳେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି ।
ଏହାସହିତ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୁଚି ରହିଛି । ଆଦିବାସୀ ସାନ୍ତାଳୀ ସଙ୍ଗୀତକାର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସାନ୍ତାଳୀ ଆଲବମ ଆଦିରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ରହିଛି । କଟକ ସ୍ଥିତ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ । ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ବେଳେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ରଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ । ଡ୍ରାମା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୁଚି ଥିଲା । ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଫୁଟବଲ୍ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବା ସହ ଡ୍ରାମା ମଣ୍ଡପ ଆଦି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସାହିତ୍ୟ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ସେମିନାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକଧାରାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦିବାସୀ ଡ୍ରାମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦି ଅନେକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସେ ଆସେକା ସଙ୍ଗଠନର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଙ୍ଗଠନ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ । ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନକୁ ନେଇ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ନେଇ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଆଜି ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିଛି । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନୂଆଗାଁ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026: ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ 3 ଓଡ଼ିଆ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026: ଓଡ଼ିଶାର ୪ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ)