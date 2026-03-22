ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ବାରିପଦାର ଡିନ୍ ଓ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିବା ପ୍ରଫେସର (ଡାକ୍ତର) ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କଟକର ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ନୂତନ ଡିନ୍ ଓ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 22, 2026 at 11:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରବିବାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଥିବା ନିର୍ଦେଶ (ନୋଟିଫିକେଶନ୍) ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆରଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବାରିପଦାର ଡିନ୍ ଓ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିବା ପ୍ରଫେସର (ଡାକ୍ତର) ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କଟକର ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ନୂତନ ଡିନ୍ ଓ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ଏହାସହିତ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଓ ବିଭାଗମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପିଆରଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବାରିପଦାର ଡିନ୍ ଓ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଡିନ୍ ଓ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିବା ପ୍ରଫେସର (ଡାକ୍ତର) ଲୁସି ଦାସଙ୍କୁ ସିଟିଭିଏସ୍ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ପଦବୀରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିସହ ସେ ଓବସ୍ଟେଟ୍ରିକ୍ସ ଓ ଗାଇନିକୋଲୋଜି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାମ କରିବେ ।

ଏହାସହ, ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ମେଡିସିନ୍ ଓ ଟକ୍ସିକୋଲୋଜି ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଓ ବିଭାଗମୁଖ୍ୟ ଡା. ଜ୍ୟୋତିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଏମସିଏଚ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ ପ୍ରଫେସର ଡା. ସତ୍ୟଜିତ ରାୟଙ୍କୁ କଟକର ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି, ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଡେପ୍ୟୁଟେସନ୍‌ରେ ଏସସିବିରେ କାମ କରୁଥିବା ଅସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଡା. ତପସ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଜିଏମସିଏଚ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜରେ ବଦଳି ଓ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଜାରି-

  • ଡା. ଲୁସି ଦାସ - SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ, କଟକରେ ପ୍ରୋଫେସର (CTVS) ଭାବେ ପୋଷ୍ଟିଂ, O&G ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି
  • ଡା. ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡା - SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ, କଟକର ନୂତନ ଡିନ୍‌ ଓ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍‌
  • ଡା. ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର - PRM ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବାରିପଦାର ଡିନ୍‌ ଓ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍‌ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି
  • ଡା. ଜ୍ୟୋତିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ - SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ, କଟକର ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି
  • ଡା. ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ - GMCH ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ, କଟକକୁ ବଦଳି
  • ଡା. ତାପସ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ - SCB MCH ରୁ GMCH ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ବଦଳି

ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦେଶ‌ଟିକୁ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭାବୀ ହେବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ମେଡିକାଲ ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA GOVT HEALTH DEPT
CHANGES IN HELTH DEPT
Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.