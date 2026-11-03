ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ: ଖାଲି ହେଲା ୪ ଗାଁ, ୨୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
Baleswar Missile Test Evacuation: ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୪ଟି ଗାଁର ୨୫୨୪ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
Published : November 3, 2026 at 1:52 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଅପରାହ୍ଣ ସମୟରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷଣ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ୪ଟି ଗାଁର ୨୫୨୪ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
4ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର:
ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୪ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଔଷଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ କରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନଘଟେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
4ଟି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର:
ଏହାକୁ ନେଇ ସଦର ବିଡିଓ ଉତ୍ତମ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଚାନ୍ଦିପୁର ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ୧ରୁ ୨ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୬ଟି ଗାଁ ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଜୟଦେବ କସବା, ସାହସନଗର-୨, ଖଡୁପାହି, ନିମପୁରା ପାହି ଓ ତୁଣ୍ଡୁରା ପାହି ସମେତ ୬ଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ ୨୫୦୦ରୁ ୨୬୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ ୬ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଜୟଦେବ କସବା ଓ ଖଡୁପାହିରେ ଦୁଇଟି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।’
ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାରି କରାଯିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଗଣନା କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ଜଳଖିଆ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୈନିକ ମଜୁରି ବାବଦକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସମୟ 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଏହି ମିସାଇଲର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି । ତେବେ କେଉଁ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଅନ୍ୟପଟେ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦିପୁର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଅଗ୍ନି-3ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ; ରଣନୈତିକ କ୍ଷମତାକୁ କରିବ ଆହୁରି ମଜବୁତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର