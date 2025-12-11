ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୂନ୍ୟ, କେବେ ଚମକିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି 'ଚାନ୍ଦିପୁର' ?
ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ବେଳାଭୂମି ଚାନ୍ଦିପୁରରୁ କାହିଁକି ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ? ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର ? ଜାଣନ୍ତୁ ...
Published : December 11, 2025 at 5:16 PM IST
Chandipur Beach Balasore ବାଲେଶ୍ୱର: ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ । ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ବେଳାଭୂମି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳାଭୂମିରେ ସେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି । ଉପଯୁକ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ସହ ରକ୍ରୁଷଣା ବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଚ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୂନ୍ୟ ବେଳାଭୂମି:
ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି କୁହାଯାଏ । ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଅନେକ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବାଲିରେ ଚାଲିଚାଲି ପାଣି ପାଖକୁ ଯାଇ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ 500ରୁ 600 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି । ହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ।
ରାତିରେ ବେଳାଭୂମି ଅନ୍ଧାର :
ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ୧୫ ବର୍ଷ ହେଲା ଉଠା ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ମୁନା ଅଲ୍ଲୀ ସାହା । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, "ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଏବେ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଇଛି । କାରଣ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ କୌଣସି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନାହିଁ, ପାର୍କିଂ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଲାଇଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ରାତିରେ ବେଳାଭୂମି ଅନ୍ଧାର ରହୁଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି । 2025 ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ଡିସେମ୍ବର ଅଧା ହେଲାଣି, ବେଳାଭୂମି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି । "
ବେଳାଭୂମି ପ୍ରତି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ:
ବେଳାଭୂମି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ମାନସ ବେହରା କହିଛନ୍ତି," ଏଠି ବିଲକୁଲ ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ । ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ । ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି । "
ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ:
ସୁଦୂର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ପରିବାର ସହ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି ମେଘା କୁମାରୀ । ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତରେ ବେଳାଭୂମିର ପରିବେଶ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି । ତେବେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା "ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚଳାୟ, ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗା, ପାର୍କଂ ଏବଂ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । "
ଅଧା ରହିଗଲା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯୋଜନା:
ସାଧାରଣତଃ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗେ । ମାତ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଭାବରୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗମନ କମି ଗଲାଣି । 4 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ । ତାଙ୍କ କହିବା ହେଲା " ତହସିଲଦାରଙ୍କଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସମସ୍ତେ ବୁଲି ଦେଖିବା ପରେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ । କେତେବେଳେ ଦୋକାନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଯାଉଛି ତ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି । ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଲାଭ ପାଉ ନାହୁଁ । "
ଅନ୍ୟ ବେଳାଭୂମି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ:
ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ବେଳାଭୂମିଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଓ ନିଆରା । କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିର୍ମଳ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ପଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ହିସାବରେ ଏହାର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଦରକାର । ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲର ଯେତିକି ଜାଗା ଆସୁଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଭାଗ କରାଯିବ ଏବଂ କୋଷ୍ଟାଲ ରେଗୁଲେସନ ଜୋନରେ ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ଭାଗ କରାଯିବ । ଏହାର କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ଆସିବା ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏବେ ତାହାର ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି । ବେଳାଭୂମିରେ ଆଲୋକୀକଣ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହା ଏବେ ଇରିଗେସନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଅଛି । ଯେତେବେଳେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ଆସିବ ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଲାଇଟ ଲଗାଇବା ଓ ତାହାର ନିୟମିତ ମରାମତି ଆମେ କରିବୁ ।"
ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପାହାଚ ଓ ଫେବର ବ୍ଲକ ଇରିଗେସନ ବିଭାଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେସବୁ ଦିଗରେ କାମ କରାଯିବ । ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଥଇଥାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ।
