ETV Bharat / state

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୂନ୍ୟ, କେବେ ଚମକିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି 'ଚାନ୍ଦିପୁର' ?

ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ବେଳାଭୂମି ଚାନ୍ଦିପୁରରୁ କାହିଁକି ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ? ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର ? ଜାଣନ୍ତୁ ...

Chandipur Sea beach witnessing less tourists in tourism season
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡୁଛି ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 11, 2025 at 5:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Chandipur Beach Balasore ବାଲେଶ୍ୱର: ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ । ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ବେଳାଭୂମି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳାଭୂମିରେ ସେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି । ଉପଯୁକ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ସହ ରକ୍ରୁଷଣା ବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଚ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି ।

ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୂନ୍ୟ ବେଳାଭୂମି:

ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି କୁହାଯାଏ । ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଅନେକ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବାଲିରେ ଚାଲିଚାଲି ପାଣି ପାଖକୁ ଯାଇ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ 500ରୁ 600 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି । ହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ।

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡୁଛି ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି (ETV Bharat Odisha)

ରାତିରେ ବେଳାଭୂମି ଅନ୍ଧାର :

ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ୧୫ ବର୍ଷ ହେଲା ଉଠା ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ମୁନା ଅଲ୍ଲୀ ସାହା । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, "ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଏବେ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଇଛି । କାରଣ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ କୌଣସି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନାହିଁ, ପାର୍କିଂ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଲାଇଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ରାତିରେ ବେଳାଭୂମି ଅନ୍ଧାର ରହୁଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି । 2025 ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ଡିସେମ୍ବର ଅଧା ହେଲାଣି, ବେଳାଭୂମି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି । "

Lack of maintenance at Chandipur beach
ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ (ETV Bharat Odisha)

ବେଳାଭୂମି ପ୍ରତି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ:

ବେଳାଭୂମି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ମାନସ ବେହରା କହିଛନ୍ତି," ଏଠି ବିଲକୁଲ ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ । ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ । ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି । "

ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ:

ସୁଦୂର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ପରିବାର ସହ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି ମେଘା କୁମାରୀ । ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତରେ ବେଳାଭୂମିର ପରିବେଶ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି । ତେବେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା "ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚଳାୟ, ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗା, ପାର୍କଂ ଏବଂ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । "

Lack of maintenance at Chandipur beach
ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ (ETV Bharat Odisha)

ଅଧା ରହିଗଲା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯୋଜନା:

ସାଧାରଣତଃ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗେ । ମାତ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଭାବରୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗମନ କମି ଗଲାଣି । 4 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ । ତାଙ୍କ କହିବା ହେଲା " ତହସିଲଦାରଙ୍କଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସମସ୍ତେ ବୁଲି ଦେଖିବା ପରେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ । କେତେବେଳେ ଦୋକାନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଯାଉଛି ତ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି । ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଲାଭ ପାଉ ନାହୁଁ । "

ଅନ୍ୟ ବେଳାଭୂମି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ:

ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ବେଳାଭୂମିଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଓ ନିଆରା । କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିର୍ମଳ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ପଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ହିସାବରେ ଏହାର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଦରକାର । ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

Lack of maintenance at Chandipur beach
ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ (ETV Bharat Odisha)
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତୀକରଣ:ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ତାରିଖରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ । ଏଠାରେ ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଥିବାରୁ, ତହସିଲଦାର ଓ ରେଞ୍ଜର ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ସର୍ଭେ କରି ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ବେଳାଭୂମି ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲ ଓ କୋଷ୍ଟାଲ ରେଗୁଲେସନ ଜୋନରେ ଆସୁଛି ।

ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲର ଯେତିକି ଜାଗା ଆସୁଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଭାଗ କରାଯିବ ଏବଂ କୋଷ୍ଟାଲ ରେଗୁଲେସନ ଜୋନରେ ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ଭାଗ କରାଯିବ । ଏହାର କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ଆସିବା ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏବେ ତାହାର ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି । ବେଳାଭୂମିରେ ଆଲୋକୀକଣ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହା ଏବେ ଇରିଗେସନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଅଛି । ଯେତେବେଳେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ଆସିବ ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଲାଇଟ ଲଗାଇବା ଓ ତାହାର ନିୟମିତ ମରାମତି ଆମେ କରିବୁ ।"

ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପାହାଚ ଓ ଫେବର ବ୍ଲକ ଇରିଗେସନ ବିଭାଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେସବୁ ଦିଗରେ କାମ କରାଯିବ । ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଥଇଥାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

TAGGED:

ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି
TOURIST DECLINE CHANDIPUR
ODISHA TOURISM
CHANDIPUR UNIQUE SEA BEACH
CHANDIPUR BEACH BALASORE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.