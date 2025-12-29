ETV Bharat / state

ଏଥର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବରେ ନେପାଳର ଫକ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମନ ମୋହିବ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା

ନୁଆରୀ ମାସ ୮ ତାରିଖରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଜାରି ରହିବ । ପ୍ରତିଦିନ ଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ।

CHANDIPUR GOLDEN BEACH FESTIVAL
ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ (ETV BHARAT ODISHA)
ବାଲେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୮ ତାରିଖ ଠାରୁ ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚାରିଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିସହ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାରମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବେ।

ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ (ETV BHARAT ODISHA)

ଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାର ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗନେବେ:

ଏଥର ୨୬ତମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବରେ ମୁମ୍ବାଇ ଓ କୋଲକତାରୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାର ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ନେପାଳରୁ ଆସୁଥ‌ିବା ନେପାଳୀ ଫକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ (Folk Dance), ପୁରୀର ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ,ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଆଦି ସ୍ଥାନ ପାଇବ।

ଚାରିଦିନିଆ ମହୋତ୍ସବରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ?

ଚାରିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେନେଇ କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ," ଏଥର ଆମେ ଆମର ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ରୁ ୬ଟା ଯାଏ ଆମର ଅଡିସନ ହୁଏ ସେଥିରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉ। ଆମେ ଏଥର ନେପାଳ ଫକ୍‌ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆସୁଛି, ପୁରୀର ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେବ। ଓଡି଼ଶା ମାଟିର କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଥର ବେଶୀ କଳାକାର ଆଣୁଛୁ। ଶେଷ ଦିନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରଫର୍ମର ଅଭିଷେକ ସିହ୍ନା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ଋଷିତା ସାହା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚାରିଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଏକ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଶିଳ୍ପୀ କେଶୁ ଦାସ।"

" ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ପରମ୍ପରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଜୟୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିସ୍ମୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆମେ ୨୬ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ମହୋତ୍ସବ କରି ଆସୁଛୁ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ମନ୍‌ କି ବାତ୍‌'ରେ ଓଡ଼ିଶା: 'ଜଙ୍ଗଲରାଣୀ ପ୍ରମିଳା ପ୍ରଧାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପାର୍ବତୀ ଗିରି'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

