ବାଲିଯାତ୍ରା ତାରକସି ହବରେ ଜମୁଛି ଭିଡ; ମନ୍ଦିରରୁ ମାଳି.. ମୁଦିରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁଥିରେ ରହିଛି କଳାର ଝଲକ
କମ ମୂଲ୍ୟରେ ସୁକ୍ଷ୍ମ ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗହଣା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁକ୍ଷ୍ମ ତାରକସି ଗହଣା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 27, 2026 at 7:48 PM IST
କଟକ: ତାରକସି..ଖାଲି ରୂପା ତାରର କାରିଗରୀ କଳା ନୁହେଁ, କଟକର ଇତିହାସ । ଯେଉଁ ହାତ ତାରକସି ଗଢେ, ସେ ହାତ ଗଢେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ । ସମୟ ବଦଳିଛି । ମେସିନର ସୂକ୍ଷ୍ମକାମ ମନ ଜିଣିଛି । ହେଲେ ହାତର ଯାଦୁ ମରିନି । ବଜାରରେ ଇମିଟେସନ ଗହଣାର ଭିଡ । ତଥାପି କଟକ ରୂପା ତାରକସି ଆଗରେ ସବୁ ଫିକା । କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଡିଥିବା ତାରକସି ହବ ସମ୍ମୁଖରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ ହିଁ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ।
କାନଫୁଲରୁ ହାର, ମୁଦିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିକୃତିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ.. ସବୁଥିରେ ରହିଛି କଳାର ଝଲକ । ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପା ତାରରେ ହସୁଛି କଟକର ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା । 500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୁନ୍ଦର ଗହଣା । ଇମିଟେସନ ଛାଡି ଯୁବପୀଢି ଏବେ ତାରକସି ପଛରେ । ପରମ୍ପରାର ଏହି ଚମକ ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ କାରିଗରଙ୍କ କୋହ । ତାରକସି ଶିଳ୍ପର ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରା, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା କାରିଗରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, କଞ୍ଚାମାଲର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି, ବଜାରର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଏହି କଳା ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ତାରକସି ଗହଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ
ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଡିଛି ତାରକସି ହବ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଛି । ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମେସିନ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ଇମିଟେସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାରକସି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କମିନି । କମ ମୂଲ୍ୟରେ ସୁକ୍ଷ୍ମ ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗହଣା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାନ ଫୁଲ ହେଉ, କିମ୍ବା ହାର, ମୁଦି.. ସୁକ୍ଷ୍ମ ତାରକସିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କେବଳ ଗହଣା କାହିଁକି ଏବେ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତାରକସି ସାମଗ୍ରୀକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁ, ହାତୀ..ଇତ୍ୟାଦି ।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧକି କଟକ ଚାନ୍ଦି ତାରକସିର ନାଁ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରୁ ଦେଶ, ବିଦେଶ..ସବୁଠି ଆଦର । ଏହାର ନିଆରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଳା ପାଇଁ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ଏହାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଛି । କଟକ ମହାନଗର ମିଗମ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 2 ହଜାର କାରିଗର ଏହି ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାରିଗରି କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କେବେ ହୋଇନାହିଁ । ସରୁ ତାରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ କରାଯାଏ । ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ । ହେଲେ ଲାଭ କମ । ତେଣୁ ଯୁବପିଢି ଏଥରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ବିଶ୍ଵରଂଜିତା ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, 'ଇମିଟେସନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ସତ । ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଆଉ କାମରେ ଆସିବନି । ହେଲେ ତାରକସି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗହଣା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ । ସବୁ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କୁ ମାନେ । କାରଣ ସୁକ୍ଷ୍ମ ତାରକସି କାମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ନିଆରା । ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ଏହାକୁ ବଦଳା ଯାଇପାରିବ । ସେଥିପାଇଁ କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ତରକସି କାମ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି' ବୋଲି ବିଶ୍ଵରଂଜିତା କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସବାଇ ଘାସ କାରିଗରି ଏବଂ ଶାଢୀ ବ୍ୟବସାୟ ସୁମିତ୍ରା ଓ କମଳଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପରିଚୟ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲିରେ ଓଡ଼ିଶା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ
ଏହି ତାରକସି ହବରେ କିଣାବିକା ଚାଲିଛି, ତିଆରି ବି ଚାଲିଛି । ପଦ୍ମଲୋଚନ ମହାରଣା ନାମକ ଜଣେ କାରିଗର କହିଛନ୍ତି, 'ସୁକ୍ଷ୍ମ ତାରକସି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାରକସି କାମ କରି ଆସୁଛି। ମାତ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଏମିତି ଆଗ୍ରହ କେବେ ବି ଦେଖି ନଥିଲି। ଏବେ ତାରକସି କାମକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାରୁ ଆଗ୍ରହ ବଢୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ରୁଚିକୁ ଦେଖି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ।'
ତେବେ ତାଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖ ଯେ, ଉତ୍ତର ପିଢି ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉ ନାହାନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି, 'ଏହି କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବାକୁ ଯୁବକମାନେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉ ନାହାଁନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯୁବ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। କମ କାରିଗର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯୁବ ପିଢ଼ିମାନେ ଏହାକୁ ନଜାଣିଲେ କେମିତି ଏହି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିବ ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାରକସି କାରିଗରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ' ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ତାରକସି କାରିଗର ପଦ୍ମଲୋଚନ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗାରୁ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ହରିହର; ହାତର ଯାଦୁରେ ଅଳିଆ, ଆବର୍ଜନାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଚମକ
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ମଝିରେ କଟକ ତାରକସି କାମର ଚାହିଦା କମି ଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏଥର ତାରକସି ହବ ପଡିଛି । ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସହଯୋଗ ଦରକାର । ଆମର ବୟସ ହେଲାଣି । ତେଣୁ ଏହି କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଉତ୍ତରପିଢିର । ସେମାନେ କିପରି ଏହି କାମ ଶିଖିବେ, ଏହି ସାମଗ୍ରୀର ବଜାର ସୁବିଧା କରାଯାଇ ପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସରାକର ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରାର ପରିଚୟ ଆଗକୁ ତାର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିପାରିବ ।'
ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ କଟକ ତାରକସି ହବରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଛି । ଏହି ଭିଡ କହୁଛି, ପୁରୁଣା କଳା ମରେନି, ସେ ନୂଆ ରୂପରେ ଫେରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କାରିଗରଙ୍କ ପରେ ଏହି କଳାକୁ କିଏ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ