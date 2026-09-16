ଜନ୍ତୁ ଘଉଡାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା ବୋମା: ପରସ୍ପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ମୃତ
ଭାଇ-ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ପରେ ଜନ୍ତୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବୋମାକୁ ପରସ୍ପର ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପରେ ଚନ୍ଦକା ମହୁଲ ଗାଁରେ ଗଡ଼ିଛି ମୁଣ୍ଡ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 16, 2026 at 12:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଦ ପିଇ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲି ଗଲେ ଦୁଇ ଭାଇ । ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁଲ ଗାଁରେ ବୋମା ମାଡ । ଭାଇ-ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ପରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବୋମାକୁ ପରସ୍ପର ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପରେ ଗଡ଼ିଛି ମୁଣ୍ଡ । ବଡ଼ଭାଇ ମୋହନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସାନଭାଇ ମଦନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ହାତ ଛିଣ୍ଡିଯାଇଛି ।
ବୋମା ମାଡ଼ରେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୃତ:
ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆଜି (ବୁଧବାର) ଚନ୍ଦକା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରଛି । ପୋଲିସ ବଡ଼ଭାଇ ମୋହନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛି । ସେପଟେ ଗୁରୁତର ମଦନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଝଗଡ଼ା !
ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସମିତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମହୁଲ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଭାଇ ମୋହନ ଓ ମଦନ ଘର କରି ରହିବା ସହ ମହୁଲି ମଦ ବେପାର କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୯ଟା ସମୟରେ ଦୁଇ ଭାଇ ମଦ ପିଇବା ପରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଝଗଡ଼ା ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇଥିଲା । ଦୁହେଁ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଭୟେ ପରସ୍ପରର ଜୀବନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ।
ହାତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ଘରେ ବାରୁଦ, କଣ୍ଟା ଏବଂ କାଚରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋମା ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ବୋମାକୁ ଉଭୟ ଆଣି ପରସ୍ପର ଉଭୟଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ । ମଦନ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋହନଙ୍କ ଉପରକୁ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ମୋହନ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ । ବୋମା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗାଁରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଅଘଟଣ; ଘୋଡାହାଡ ନଦୀରେ ବୁଡି ଦୁଇ ଛାତ୍ର ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ, 7 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର