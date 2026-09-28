ETV Bharat / state

ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚନ୍ଦକା: କାହ୍ନା-ରାଧିକାର ବନ୍ଧୁତା, ଜଗାର ମାହୁନ୍ତ ପ୍ରେମ, 9 ହାତୀଙ୍କ କାହାଣୀର ସାକ୍ଷୀ କୁମାରଖୁଣ୍ଟି

ଭୁବନେଶ୍ବର କୁମାରଖୁଣ୍ଟି ପାଲଟିଛି ଅସହାୟ ହାତୀଙ୍କ ସାହାରା । ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ପାଠଶାଳା । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି 9 ହାତୀ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ ଓ ଗଗନ ଜେନା

CHANDAKA JUNGLE ELEPHANT TRAINING CENTER
ଚନ୍ଦକାରେ ହାତୀ ପାଠଶାଳା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2026 at 5:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର : ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଅଛି ଏମିତି ଏକ ଦୁନିଆ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ନିୟମରେ ଚାଲନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲର ବିଶାଳ ପ୍ରାଣୀ ହାତୀ । ଉଠ୍‌ କହିଲେ ଉଠନ୍ତି, ବସ୍‌ କହିଲେ ବସନ୍ତି । ମଣିଷର କଥାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରରେ ମାନନ୍ତି । କିଏ ମା’କୁ ହରାଇଛି, ଆଉ କିଏ ସାଥୀକୁ । ସେମାନଙ୍କ ଠିକଣା ପାଲଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା କୁମାରଖୁଣ୍ଟି । ମାହୁନ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ-ପ୍ରେମ-ଯତ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଆଶା ଭରିଛି । କାହ୍ନା-ରାଧାର ବନ୍ଧୁତା ହେଉ କିମ୍ବା ସୀମାର ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହାଣୀ ... ଅନେକ ଅକୁହା କଥା ଲୁଚି ରହିଛି ଏହି ହାତୀ ଦୁନିଆରେ । କୁମାରଖୁଣ୍ଟିରେ ହାତୀଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ETV Bharatର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।

ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଉପକଣ୍ଠରେ ରହିଛି ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ । ଏହି ଜଙ୍ଗଲଟି 193 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ 46ଟି (ଜଙ୍ଗଲୀ ଓ ଦନ୍ତା) ହାତୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ କୁମାରଖୁଣ୍ଟିରେ 9ଟି ହାତୀ ରହୁଛନ୍ତି ।

ଭୁବନେଶ୍ବର କୁମାରଖୁଣ୍ଟି ପାଲଟିଛି ଅସହାୟ ହାତୀଙ୍କ ସାହାରା । ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ପାଠଶାଳା । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି 9 ହାତୀ । (ETV Bharat Odisha)

କୁମାରଖୁଣ୍ଟିରେ ହାତୀଙ୍କ ଅକୁହା କାହାଣୀ ....

ଅସହାୟ ହାତୀଙ୍କୁ କୁମାରଖୁଣ୍ଟିରେ ନୂଆ ଜୀବନର ଆଶା ମିଳିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ହାତୀ, ବିଶେଷକରି ମା’ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିବା ଛୋଟ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କୁମାରଖୁଣ୍ଟିକୁ ଅଣାଯାଇ ସ୍ନେହ, ଯତ୍ନ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ମା’ର ମମତା ଓ ପରିବାରର ସାଥୀ ହରାଇଥିବା ଏହି ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁମାରଖୁଣ୍ଟି ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି । ଏଠାରେ ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯତ୍ନ ଓ ଭଲପାଇବା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି । ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେମାନେ ମଣିଷ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଶିଖୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବାର ନୂଆ ପଥ । ଏହି ହାତୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ ।

ELEPHANT TRAINING CENTER CHANDAKA
ଚନ୍ଦକା ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍‌ (ETV Bharat Odisha)

କାହ୍ନା-ରାଧିକା କେହି କାହାଠୁ ନୁହେଁ ଅଲଗା :
କେହି କାହାକୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଏବଂ କେହି କାହାର ସାଥି ନଥିଲେ । ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଣି ମିଶାଇଦେଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ କୁନି ହାତୀ- କାହ୍ନା ଆଉ ରାଧିକା । ମା’ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ହରାଇଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଶାବକ ଆଜି ପରସ୍ପରର ସାଥୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି । କେବେ ପରସ୍ପରକୁ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି, ତ କେବେ ଏକାଠି ହୋଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଜଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆଉ ଜଣେ ଖୁସି ହେଉଛି । ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ ଖରାପ କଲେ ଅନ୍ୟଟି ହୋଇଯାଉଛି ତା’ର ସାହାରା । ମା’ର ମମତା ହରାଇଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଜୀବ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ।

ELEPHANT TRAINING CENTER CHANDAKA
ହସ୍ତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)


ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମା’କୁ ହରାଇଲା, କୁମାରଖୁଣ୍ଟିରେ ପରିବାର ପାଇଲା ସୀମା:
କୁମାରଖୁଣ୍ଟିରେ ରହୁଥିବା ହାତୀ ସୀମାର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବ। ରାଉରକେଲାରେ ହାତୀ ପଲ ସହ ରେଳପଥ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମା’ଙ୍କୁ ହରାଇ ନିଜେ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚନ୍ଦକା ଆସିଥିଲା ସୀମା । ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବଞ୍ଚି ଆସିଥିବା ସୀମା ଏଠାରେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଛି । ଅବସାଦରୁ ମୁକୁଳିଛି । ମା’ କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟାବହ ସ୍ମୃତି ସୀମାର ମନରେ ଗଭୀର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲା । ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସୀମା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅବସାଦରେ ରହୁଥିଲା । ହେଲେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୀମା ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି । ସ୍ନେହ, ଯତ୍ନ ଓ ଭଲପାଇବାରେ ସୀମା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଶିଖୁଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍‌ ହଉଛି ସୀମା ।

ELEPHANT TRAINING CENTER CHANDAKA
ହାତୀ (ETV Bharat Odisha)

ଚନ୍ଦକା ଡିଏଫଓ ବିନୋଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ‘9ଟି ହାତୀକୁ ମାହୁନ୍ତ ନିଜ ଛୁଆ ଭଳି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦକା ସମେତ କେନ୍ଦୁଝର ଓ କପିଳାସ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି ।’

ହାତୀ ପଲଠୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଆସିଥିଲା ଜଗା:
ହାତୀ ପଲଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଚନ୍ଦକା ଆସିଥିଲା ଜଗା ହାତୀ । ଆଜି ମାହୁନ୍ତଙ୍କ ସହ ଗଢ଼ିଛି ଏକ ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ । ମାହୁନ୍ତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଜଗା ତାହା ମାନୁଛି । କେବେ ସଲାମୀ ଦେଉଛି ତ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି । ଆଉ କେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଗେଲ କରି ଦେଉଛି । କଥା କହିପାରୁନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଜଗାର ପ୍ରତିଟି ଭଙ୍ଗୀରେ ଯେମିତି ଫୁଟି ଉଠୁଛି ଭଲପାଇବା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଭାଷା । ମାହୁନ୍ତଙ୍କ ଇସାରା ବୁଝିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କଥା ମାନିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗା ଆଜି କେବଳ ଏକ ହାତୀ ନୁହେଁ, ମାହୁନ୍ତଙ୍କର ଏକ ନିରବ ସାଥୀଟିଏ ହୋଇପାରିଛି । ଶିମିଳିପାଳର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିବା ଜଗା ଓ ତା’ର ମାହୁନ୍ତଙ୍କ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଭାଷା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଭାଷା ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି ।

କଣ କୁହନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକର ମାହୁନ୍ତ ?
କାର୍ତ୍ତିକ ହାତୀର ମାହୁନ୍ତ ଦୀପକ ମୁର୍ମୁ କୁହନ୍ତି, ‘ସବୁପ୍ରକାରର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି । ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଗଛରେ ଚଢୁଛନ୍ତି । ଖାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ସମୟରେ 12 କିଲୋ ଦାନା ଦିଆଯାଉଛି । ଏଥିସହ ମୁଗ ବୁଟ ଧାନ ଆଦି ଦିଆଯାଉଛି । ଅପରାହ୍ଣ 4ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି ହାତୀ ।

ELEPHANT TRAINING CENTER CHANDAKA
ଭୁବନେଶ୍ବର ଉପକଣ୍ଠ କୁମାରଖୁଣ୍ଟି (ETV Bharat Odisha)

କୁମାରଖୁଣ୍ଟିରେ କେତେ ହାତୀ ରହୁଛନ୍ତି ?
ଚନ୍ଦକା ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର ବା କୁମାରଖୁଣ୍ଟିରେ ୯ଟି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ 4ଟି ହାତୀ ଯଥା- ଶଙ୍କର, କାର୍ତ୍ତିକ, ଚନ୍ଦୁ ଓ ଉମା । ସେହିପରି ଜୁଭେନାଇଲ୍ ହାତୀ ୨ଟି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଜଗା ଓ ସୀମା । ଶାବକ ୩ଟି ହାତୀ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନା, ରାଧିକା ଓ ରାଣୀ ।

ELEPHANT TRAINING CENTER CHANDAKA
ଚନ୍ଦକା ହାତୀ ପାଠଶାଳା (ETV Bharat Odisha)
କେଉଁ ହାତୀ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ? ଶଙ୍କର ହାତୀର ବୟସ ୨୯ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ । ଶଙ୍କରକୁ ସାତକୋଶିଆ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୨.୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସମୟ ସକାଳ ୭ଟା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟା । ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଛ ପତ୍ର ଓ ଘାସ ଦିଆଯାଏ ।
  1. କାର୍ତ୍ତିକ ହାତୀକୁ ଆଠଗଡ଼ ଡିଭିଜନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଣାଯାଇଥିଲା । ବୟସ ୨୯ ବର୍ଷ । କପିଳାଶ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
  2. ଚନ୍ଦୁ ହାତୀ, ବୟସ ୨୭ ବର୍ଷ । ବରଗଡ଼ ଡିଭିଜନରୁ ଆସିଛି । ଏହି ହାତୀକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାଶ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।
  3. ଉମା ମାଇ ହାତୀ, ବୟସ ମାତ୍ର ୨୪ ବର୍ଷ । କପିଳାଶ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
  4. ଜଗା ହାତୀ, ବୟସ ୬ ବର୍ଷ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
  5. ସୀମା ମାଇ ହାତୀ, ବୟସ ମାତ୍ର ୬ ବର୍ଷ । ରାଉରକେଲା ଡିଭିଜନ୍‌ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
  6. କାହ୍ନା ହାତୀ ଶାବକ, ବୟସ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ 2 ମାସ । କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
  7. ରାଧିକା ମାଇ ହାତୀ । ବୟସ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ 2 ମାସ । କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଥ ଡିଭିଜନ୍‌ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
  8. ରାଣୀ ମାଇ ହାତୀ, ବୟସ ମାତ୍ର ୮ ମାସ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନ୍‌ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
  9. ଶଙ୍କର ହାତୀ, ବୟସ ୨୯ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ । ସାତକୋଶିଆ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ELEPHANT TRAINING CENTER CHANDAKA
ହାତୀ ଓ ମାହୁନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିବେ କୁଙ୍କି ହାତୀ:
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି, ‘ତାମିଲନାଡୁରୁ 5ଟି କୁଙ୍କି ( ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହାତୀ) ହାତୀ ଆସିବେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ଆସିବା ପରେ ଚନ୍ଦକା ଓ କୁମାରଖୁଣ୍ଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ।

ଚନ୍ଦକାରେ ହାତୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା:
"ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦକାରେ ହାତୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି" ବୋଲି ପିସିସିଏଫ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି

ELEPHANT TRAINING CENTER CHANDAKA
ହାତୀଙ୍କ ସହ ମାହୁନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ଦିନେ ମା’ଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ, ଏଠି ସାଥୀ ପାଇଲେ । ମାହୁନ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ସରାଗରେ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି 9 ହାତୀ । ପାଠଶାଳାରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ହାତୀମାନେ ବୋଲ ମାନିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ! ୩ ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି ୨୫୬ ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ; ତେଣେ ହାତୀ-ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ ୪୩୧ ମୃତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

CHANDAKA ELEPHANT TRAINING CENTRE
BHUBANESWAR ELEPHANT STORY
କୁମାରଖୁଣ୍ଟି ହାତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର
ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ଭୁବନେଶ୍ବର
KUMARKHUNTI ELEPHANT TRAINING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.