ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚନ୍ଦକା: କାହ୍ନା-ରାଧିକାର ବନ୍ଧୁତା, ଜଗାର ମାହୁନ୍ତ ପ୍ରେମ, 9 ହାତୀଙ୍କ କାହାଣୀର ସାକ୍ଷୀ କୁମାରଖୁଣ୍ଟି
ଭୁବନେଶ୍ବର କୁମାରଖୁଣ୍ଟି ପାଲଟିଛି ଅସହାୟ ହାତୀଙ୍କ ସାହାରା । ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ପାଠଶାଳା । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି 9 ହାତୀ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ ଓ ଗଗନ ଜେନା
Published : September 28, 2026 at 5:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର : ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଅଛି ଏମିତି ଏକ ଦୁନିଆ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ନିୟମରେ ଚାଲନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲର ବିଶାଳ ପ୍ରାଣୀ ହାତୀ । ଉଠ୍ କହିଲେ ଉଠନ୍ତି, ବସ୍ କହିଲେ ବସନ୍ତି । ମଣିଷର କଥାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରରେ ମାନନ୍ତି । କିଏ ମା’କୁ ହରାଇଛି, ଆଉ କିଏ ସାଥୀକୁ । ସେମାନଙ୍କ ଠିକଣା ପାଲଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା କୁମାରଖୁଣ୍ଟି । ମାହୁନ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ-ପ୍ରେମ-ଯତ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଆଶା ଭରିଛି । କାହ୍ନା-ରାଧାର ବନ୍ଧୁତା ହେଉ କିମ୍ବା ସୀମାର ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହାଣୀ ... ଅନେକ ଅକୁହା କଥା ଲୁଚି ରହିଛି ଏହି ହାତୀ ଦୁନିଆରେ । କୁମାରଖୁଣ୍ଟିରେ ହାତୀଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ETV Bharatର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଉପକଣ୍ଠରେ ରହିଛି ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ । ଏହି ଜଙ୍ଗଲଟି 193 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ 46ଟି (ଜଙ୍ଗଲୀ ଓ ଦନ୍ତା) ହାତୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ କୁମାରଖୁଣ୍ଟିରେ 9ଟି ହାତୀ ରହୁଛନ୍ତି ।
କୁମାରଖୁଣ୍ଟିରେ ହାତୀଙ୍କ ଅକୁହା କାହାଣୀ ....
ଅସହାୟ ହାତୀଙ୍କୁ କୁମାରଖୁଣ୍ଟିରେ ନୂଆ ଜୀବନର ଆଶା ମିଳିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ହାତୀ, ବିଶେଷକରି ମା’ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିବା ଛୋଟ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କୁମାରଖୁଣ୍ଟିକୁ ଅଣାଯାଇ ସ୍ନେହ, ଯତ୍ନ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ମା’ର ମମତା ଓ ପରିବାରର ସାଥୀ ହରାଇଥିବା ଏହି ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁମାରଖୁଣ୍ଟି ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି । ଏଠାରେ ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯତ୍ନ ଓ ଭଲପାଇବା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି । ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେମାନେ ମଣିଷ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଶିଖୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବାର ନୂଆ ପଥ । ଏହି ହାତୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ ।
କାହ୍ନା-ରାଧିକା କେହି କାହାଠୁ ନୁହେଁ ଅଲଗା :
କେହି କାହାକୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଏବଂ କେହି କାହାର ସାଥି ନଥିଲେ । ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଣି ମିଶାଇଦେଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ କୁନି ହାତୀ- କାହ୍ନା ଆଉ ରାଧିକା । ମା’ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ହରାଇଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଶାବକ ଆଜି ପରସ୍ପରର ସାଥୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି । କେବେ ପରସ୍ପରକୁ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି, ତ କେବେ ଏକାଠି ହୋଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଜଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆଉ ଜଣେ ଖୁସି ହେଉଛି । ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ ଖରାପ କଲେ ଅନ୍ୟଟି ହୋଇଯାଉଛି ତା’ର ସାହାରା । ମା’ର ମମତା ହରାଇଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଜୀବ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ।
ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମା’କୁ ହରାଇଲା, କୁମାରଖୁଣ୍ଟିରେ ପରିବାର ପାଇଲା ସୀମା:
କୁମାରଖୁଣ୍ଟିରେ ରହୁଥିବା ହାତୀ ସୀମାର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବ। ରାଉରକେଲାରେ ହାତୀ ପଲ ସହ ରେଳପଥ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମା’ଙ୍କୁ ହରାଇ ନିଜେ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚନ୍ଦକା ଆସିଥିଲା ସୀମା । ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବଞ୍ଚି ଆସିଥିବା ସୀମା ଏଠାରେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଛି । ଅବସାଦରୁ ମୁକୁଳିଛି । ମା’ କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟାବହ ସ୍ମୃତି ସୀମାର ମନରେ ଗଭୀର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲା । ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସୀମା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅବସାଦରେ ରହୁଥିଲା । ହେଲେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୀମା ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି । ସ୍ନେହ, ଯତ୍ନ ଓ ଭଲପାଇବାରେ ସୀମା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଶିଖୁଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହଉଛି ସୀମା ।
ଚନ୍ଦକା ଡିଏଫଓ ବିନୋଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ‘9ଟି ହାତୀକୁ ମାହୁନ୍ତ ନିଜ ଛୁଆ ଭଳି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦକା ସମେତ କେନ୍ଦୁଝର ଓ କପିଳାସ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି ।’
ହାତୀ ପଲଠୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଆସିଥିଲା ଜଗା:
ହାତୀ ପଲଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଚନ୍ଦକା ଆସିଥିଲା ଜଗା ହାତୀ । ଆଜି ମାହୁନ୍ତଙ୍କ ସହ ଗଢ଼ିଛି ଏକ ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ । ମାହୁନ୍ତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଜଗା ତାହା ମାନୁଛି । କେବେ ସଲାମୀ ଦେଉଛି ତ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି । ଆଉ କେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଗେଲ କରି ଦେଉଛି । କଥା କହିପାରୁନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଜଗାର ପ୍ରତିଟି ଭଙ୍ଗୀରେ ଯେମିତି ଫୁଟି ଉଠୁଛି ଭଲପାଇବା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଭାଷା । ମାହୁନ୍ତଙ୍କ ଇସାରା ବୁଝିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କଥା ମାନିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗା ଆଜି କେବଳ ଏକ ହାତୀ ନୁହେଁ, ମାହୁନ୍ତଙ୍କର ଏକ ନିରବ ସାଥୀଟିଏ ହୋଇପାରିଛି । ଶିମିଳିପାଳର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିବା ଜଗା ଓ ତା’ର ମାହୁନ୍ତଙ୍କ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଭାଷା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଭାଷା ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି ।
କଣ କୁହନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକର ମାହୁନ୍ତ ?
କାର୍ତ୍ତିକ ହାତୀର ମାହୁନ୍ତ ଦୀପକ ମୁର୍ମୁ କୁହନ୍ତି, ‘ସବୁପ୍ରକାରର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି । ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଗଛରେ ଚଢୁଛନ୍ତି । ଖାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ସମୟରେ 12 କିଲୋ ଦାନା ଦିଆଯାଉଛି । ଏଥିସହ ମୁଗ ବୁଟ ଧାନ ଆଦି ଦିଆଯାଉଛି । ଅପରାହ୍ଣ 4ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି ହାତୀ ।
କୁମାରଖୁଣ୍ଟିରେ କେତେ ହାତୀ ରହୁଛନ୍ତି ?
ଚନ୍ଦକା ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର ବା କୁମାରଖୁଣ୍ଟିରେ ୯ଟି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ 4ଟି ହାତୀ ଯଥା- ଶଙ୍କର, କାର୍ତ୍ତିକ, ଚନ୍ଦୁ ଓ ଉମା । ସେହିପରି ଜୁଭେନାଇଲ୍ ହାତୀ ୨ଟି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଜଗା ଓ ସୀମା । ଶାବକ ୩ଟି ହାତୀ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନା, ରାଧିକା ଓ ରାଣୀ ।
- କାର୍ତ୍ତିକ ହାତୀକୁ ଆଠଗଡ଼ ଡିଭିଜନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଣାଯାଇଥିଲା । ବୟସ ୨୯ ବର୍ଷ । କପିଳାଶ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଚନ୍ଦୁ ହାତୀ, ବୟସ ୨୭ ବର୍ଷ । ବରଗଡ଼ ଡିଭିଜନରୁ ଆସିଛି । ଏହି ହାତୀକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାଶ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।
- ଉମା ମାଇ ହାତୀ, ବୟସ ମାତ୍ର ୨୪ ବର୍ଷ । କପିଳାଶ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଜଗା ହାତୀ, ବୟସ ୬ ବର୍ଷ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
- ସୀମା ମାଇ ହାତୀ, ବୟସ ମାତ୍ର ୬ ବର୍ଷ । ରାଉରକେଲା ଡିଭିଜନ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
- କାହ୍ନା ହାତୀ ଶାବକ, ବୟସ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ 2 ମାସ । କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
- ରାଧିକା ମାଇ ହାତୀ । ବୟସ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ 2 ମାସ । କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଥ ଡିଭିଜନ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
- ରାଣୀ ମାଇ ହାତୀ, ବୟସ ମାତ୍ର ୮ ମାସ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଶଙ୍କର ହାତୀ, ବୟସ ୨୯ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ । ସାତକୋଶିଆ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିବେ କୁଙ୍କି ହାତୀ:
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି, ‘ତାମିଲନାଡୁରୁ 5ଟି କୁଙ୍କି ( ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହାତୀ) ହାତୀ ଆସିବେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ଆସିବା ପରେ ଚନ୍ଦକା ଓ କୁମାରଖୁଣ୍ଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ।
ଚନ୍ଦକାରେ ହାତୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା:
"ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦକାରେ ହାତୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି" ବୋଲି ପିସିସିଏଫ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି ।
ଦିନେ ମା’ଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ, ଏଠି ସାଥୀ ପାଇଲେ । ମାହୁନ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ସରାଗରେ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି 9 ହାତୀ । ପାଠଶାଳାରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ହାତୀମାନେ ବୋଲ ମାନିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ! ୩ ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି ୨୫୬ ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ; ତେଣେ ହାତୀ-ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ ୪୩୧ ମୃତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର