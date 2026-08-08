ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ହଟିଲା ପରଦା; ହତ୍ୟା କରି ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ଭୁବନେଶ୍ବର ଚନ୍ଦକା ମହନୀ ଦାସଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରୁ ଉଠିଲା ପରଦା । ଛାତରୁ ପଡ଼ି ନୁହେଁ ବାଉଁଶରେ ପିଟିପଟି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜକିଶୋର। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 8, 2026 at 4:19 PM IST
CHANDAKA HAUNTED HOUSE MURDER CASE ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚନ୍ଦକା ଥାନା ପାଇକରାପୁର ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା କୋଠା (ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା)ରେ ମହନୀ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରୁ ପରଦା ହଟାଇଛି ପୋଲିସ । ଏହା ଏକା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡିବା ପରେ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ପୋଲିସ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜ କିଶୋର ଭୋଇ ଓରଫ୍ ବାପି (୩୦)କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ବ୍ରଜ କିଶୋରକୁ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବ୍ରଜ କିଶୋର, ମୃତ ମହନୀଙ୍କୁ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ତେବେ ମହନୀ ଛାତରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା କହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେଇ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ବ୍ରଜ କିଶୋର । ସପ୍ତାହ ତଳେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ଯାହା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଘଟିଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ:
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ ମହନୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କବିତା ପରିବାର ସହ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଇକରାପୁର ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ । ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୋଠାର ଦେଖାଶୁଣା ଦିବାକର ଭୋଇ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜକିଶୋର କରୁଥିଲେ । ଅଗଷ୍ଟ ୧ ରାତିରେ ମହନୀ ଦାସ, ବଳରାମ ଭୋଇ, ବିଷ୍ଣୁ ବେହେରା, ସନ୍ଦୀପ ଭୋଇ ଏବଂ ବ୍ରଜକିଶୋର ସେହି କୋଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ । ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧.୩୦ ମିନିଟ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜକିଶୋର ଏକ ମୋଟା ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗା ଧରି କୋଠା ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲା ।
ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଥମେ ବିଷ୍ଣୁ ବେହେରାଙ୍କୁ ବାଉଁଶରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ପରେ ବଳରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ବ୍ରଜ କିଶୋର ଆକ୍ରମଣରେ ଉଭୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ମହନୀ ନିଦରେ ଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଯାଇ ପାରିନଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜକିଶୋର ତାଙ୍କୁ ବାଉଁଶ ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଥିଲା । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିବା ସହ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବଳରାମ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ମହନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଭାବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜକିଶୋର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜକିଶୋର ତା ବନ୍ଧୁ ମାନସ କୁମାର ଭୋଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା । ମହନୀ ଛାତରୁ ଖସିପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲା। ଏହାପରେ ବ୍ରଜକିଶୋର ଓ ମାନସ ଆହତ ମହନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଏବଂ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏମସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ । ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରଜକିଶୋର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିଥିଲା ଯେ, ମହନୀ ଛାତରୁ ଖସିପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ମହନୀ ଏମସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବ୍ରଜକିଶୋର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲା । ମହନୀ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଛାତରୁ ଖସିପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିବା ସେ କହିଥିଲା । ଏହାପରେ ବ୍ରଜକିଶୋର ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥଲା ।
ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ସକାଳେ ମୃତ ମହନୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କବିତା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ । ବ୍ରଜକିଶୋର, ମହନୀ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାଉଁଶରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କହିଥିଲେ । ପରେ ମହନୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ଏସସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମହନୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୃତ ମହନୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ଅଗଷ୍ଟ ୨ ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ମାମଲା (ନଂ.୪୦୫/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର