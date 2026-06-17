ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ଚାମେଲି, ଭେଟିଲେ ମହିଳା କମିଶନ ସଦସ୍ୟା
ମହିଳା କମିଶନ ସଦସ୍ୟା ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : June 17, 2026 at 11:33 PM IST
CHAMELI WRITE LETTER TO PM, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା : ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ଚାମେଲି ଓଝା । ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳା କମିଶନ ସଦସ୍ୟା ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଚାମେଲି :-
ଆଜି ମେଡିକାଲରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଚାମେଲି କହିଛନ୍ତି,"ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବେଲ୍ ରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ଯେଉଁଠି ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ କରି ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସାମୀମାନେ ଧରା ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତ ବେଲ୍ ରେ ମୁଁ କେମିତି ଖୁସି ହେବି ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମୀମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି । ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସପିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିବି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ । ମୁଁ ଜେଲ୍ ରେ ଥିଲେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଆନ୍ତି । ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିକି ଥାଆନ୍ତା । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆହୁରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛି । ମୋତେ ତ ତଳ କୋର୍ଟ ବେଲ୍ ଦେଇଦେଲା, ତାକୁ ତ ସାତ ଦିନ ହେଲାଣି ସେମିତି ଭିତରେ ଅଛି । ବିନା ଦୋଷରେ, ବିନା କାରଣରେ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦାୟୀ କରିବି ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଓ ବିଡିଓ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆଇଆଇସି ମହୋଦୟଙ୍କୁ । ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଆଜି କଷ୍ଟ ପାଇଛି ଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଇଛି । ୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ । କାହାକୁ ବି ଗିରଫ କରାଯାଇନି, ସାତ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି । କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ । ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ନାଁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେସ୍ ବି ଦେଖାଯାଉଛି । କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ବି ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେମିତିକି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠୀ, ରୋହିତ, ମାନସ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣି ପାରିବେ । ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାନସିକତା, ଜଣଙ୍କ ଆଖିରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା ଯାଉଛୁ । ଯେଉଁଟା ଭାବିବେ ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯିବୁ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରୋଧ କରୁଛି, କାହାକୁ କାହା ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରିକି କହିବା କଥାନୁହେଁ । ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ହେବ" ବୋଲି ଚାମେଲି କହିଛନ୍ତି ।
କ'ଣ କହିଲେ ମହିଳା କମିଶନ ସଦସ୍ୟା :-
ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ସଦସ୍ୟା କଳ୍ପନା ମଲିକ କୁହନ୍ତି,"ଘଟଣା ଯାହାବି ଘଟିଛି ସୋସିଆଲ ମେଡିଆରେ ଏବଂ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଛି । ଆମ ମହିଳା କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି । ସେ ବି ତଦାରଖ କରୁଛି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋର ଯେତିକି ଧାରଣା ହେଉଛି ଯିଏ ବି ଏ ସିଚ୍ୟୁଏସନର କ୍ରିଏଟର, ଏଘଟଣାର ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ, ସେ ଯେ କିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଇନର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାହେବ । ଚାମେଲି ମୋତେ କହିଲେ ଅପା ବହୁତ କଥା ମୋ ଉପରେ ହୋଇଛି । ଆଉ ମୋତେ ମେଡିଆବାଲା ସବୁବେଳେ ଘେରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଅପା ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କଥା ହେବି । କମିଶନକୁ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ମୁଁ ଏଠି ଅନୁଭବ କଲି ତାହା ହିଁ ରିପୋର୍ଟ କରିବି ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅଛି, ବିଡିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାର ଅଛି । ଏତଲା ନ ଥାଇକି ବି ନେବା ଟା ଅନୁଚିତ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚାମେଲି ଓଝା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷ, ବଡି କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଫେଇ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଘଟଣା; ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆକ୍ସନ- ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ପୁନଃ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି; ଭେଟିଲେ ଭକ୍ତ, ସରଗରମ ରାଜନୀତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା