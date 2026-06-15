ଚାମେଲି ଓଝା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷ, ବଡି କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଫେଇ
ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉଠିଥିବା ବିବାଦ ଉପରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା। ସେପଟେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମାମଲାରେ ଜଣେ ଗିରଫ। ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : June 15, 2026 at 9:01 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 9:06 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା : ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉଠିଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ଆଉ କେବଳ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିନାହିଁ; ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିବା ବେଳେ, ମାମଲାଟି ଏବେ ନାରୀ ସମ୍ମାନ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପରିଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥାନା ଘେରାଉ ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସେ ଦେଇଥିବା ଆହ୍ୱାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ବେଶ ସରଗରମ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। କଟକ-ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆଜି(ସୋମବାର) ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ, ସମଗ୍ର ଘଟଣାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରିଦେଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମହାକାଳପଡ଼ା ଗାଁର ମାଧବ ବାରିକଙ୍କ ପୁଅ ପାର୍ଥସାରଥୀ ସାମନ୍ତରାୟ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି
ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବିଜେଡିର ଏକ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଜନପ୍ରତିନିଧି ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାର ଅଧିକାର ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଚାମେଲିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଭିଡିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରଜ ପର୍ବ ଚାମେଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କର୍ମଭୂମିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ଦୁଃଖଦ। ଇପ୍ସିତାଙ୍କ ମତରେ, ଜଣେ ମହିଳା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାର ଅଧିକାର ରଖନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାମେଲିଙ୍କ ହାତରୁ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାମେଲି ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଥାନାରୁ ବାହାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଘାତର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିଡିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରି ସିସିଟିଭି ସର୍ଭର ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟେଜ୍ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ କାମ ଓ ବିଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପରେ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ପୋଲିସ ସ୍ତରରେ ହଇରାଣ କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଷଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
କଟକ-ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ବିନା ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତି ଚାମେଲି ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସାନ ଭଉଣୀ ସଦୃଶ ମନେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗତ ୬ରୁ ୭ ମାସ ଧରି ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ବିକାଶ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ସୋଫିଆଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାମେଲି ନିଜ ମତରୁ ପଛକୁ ନହଟିବାରୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇ ଗୁରୁତର ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହାକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅଶୋଭନୀୟ ବୋଲି କହିବା ସହ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓ ଓ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ନିଲମ୍ବନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ସେଠାରେ ମୁତୟନ ଥିବା ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ବଡି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଡିଓ ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ ମୁତୟନ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ବଡି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିବା ନେଇ ଉଠିଥିବା ବିବାଦ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍. ଆୟର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଓ ପରିଦର୍ଶକ ଆସୁଥିବାରୁ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଡି କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମେଡିକାଲ ପରିସର ଭିତରକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରବେଶକୁ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶମୂଳକ କାମର ବିଲ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅସହଯୋଗକୁ ନେଇ ସେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେ ପକ୍ଷରୁ ଉଠାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା