ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଚାମେଲି ଓଝା: ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ଚାମେଲି ଓଝା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : July 13, 2026 at 7:55 PM IST
CHAMELI SEAT ON STRIKE IN LOWER PMG ଭୁବନେଶ୍ବର: ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଚାମେଲି ଓଝା । ଅସହାୟ ମହିଳା ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ । ଶେଷରେ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ଚାମେଲି ଓଝା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ମିଳିଛି, ଚାମେଲି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମହିଳା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆମରଣ ଅନଶନ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତିଖିରି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହିଁ । ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ସେ ଏହି ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ।
ରାଜଧାନୀର ଲୋୟର ପିଏମଜି ପୁଣି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବେକରେ ଫୁଲ ମାଳ, ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ, ପାଖରେ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ "ଆମରଣ ଅନଶନ"ର ବ୍ୟାନର । ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତିଖିରି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା । ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମହିଳା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀରେ ବସି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୂଆ ନୁହେଁ । ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଜ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲା, ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି । ସେ ଏକାଧିକ ଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଥିବା ନ୍ୟାୟ ମିଳି ନାହିଁ ।
ଏଥର ଚାମେଲି ଓଝା ସିଧାସଳଖ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନାର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ।
କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ । ଜଣେ ମହିଳା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ । ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ । ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନଶନ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାମେଲି ।
ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ଅନଶନ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚିତ ମହିଳା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ୭୩ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବଢ଼ିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।
ଏହି ଘଟଣାର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ଚାମେଲି ଓଝା ସେହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କାହିଁକି ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ? ଏହା କେବଳ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲଢ଼େଇ, ନା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ?ସରକାର ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ? ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଯିବାର ପ୍ରତିବାଦ: ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏସପି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଧାରଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ଯାଏ ... ନିର୍ଯାତନାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର