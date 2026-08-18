ETV Bharat / state

ବିଲ ଭିତରକୁ ଓଲଟିଲା ଚକାଡୋଳା ବସ୍‌, 21 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ

ନୟାଗଡରେ ଘଟିଛି ବସ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣା । ବସ୍‌ଟି ଦାରିଙ୍ଗିବାଡିରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସୁଥିଲା । 3 ଜଣ ଗୁରୁତର । ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

Bus Accident
ବିଲ ଭିତରକୁ ଓଲଟିଲା ଚକାଡୋଳା ବସ୍‌ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2026 at 1:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୟାଗଡ: ଦାରିଙ୍ଗିବାଡିରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସୁଥିବା ଚକଡୋଳା ବସ୍‌ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବିଲ ଭିତରକୁ ଓଲଟି ପଡିଛି । ଫଳରେ 21 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇଟାମାଟି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାଲଟି ଗାଁ ନିକଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 2.30 ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

ବିଲକୁ ଓଲଟିଲା ଚକାଡୋଳା ବସ (ETV Bharat Odisha)

ଆହତଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । 3 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

କେମିତି ହେଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ?

ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ଦାରିଙ୍ଗିବାଡିରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା ଚକାଡୋଳା ବସ୍‌ । ଯେଉଁଥିରେ 60ରୁ 70 ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ରାତିପ୍ରାୟ 2.30 ବେଳକୁ ବସ୍‌ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସୁନାଲଟି ଗାଁ ନିକଟରେ ବିଲ ଭିତରକୁ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଇଟାମାଟି ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଆହତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି l ତେବେ ନୂଆକରି ହୋଇଥିବା ବାଇପାସ ରାସ୍ତାରେ କିଛି କଂକ୍ରିଟ ପୋଷ୍ଟ ରହିଥିଲା । ଏଥିରେ ମାଡ ହେବା ପରେ ବସଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବିଲ ଭିତରକୁ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା ।

Bus Accident
ଚକାଡୋଳା ବସ୍‌ (ETV Bharat Odisha)

ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାସିନୀ ନାୟକ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେବର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ବସ୍‌ ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲୁ ହଠାତ୍‌ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଆଉ ପରେ ବସ୍‌ ଓଲଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି l ଆଖି ଖୋଳିଲା ବେଳକୁ କେବଳ ଜୀବିତ ଥିବା ଜାଣିପାରିଲୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ l କାହାର କିଛି ହେଇନି l’

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ବ୍ଲାକସ୍ପଟ୍‌ ପାଲଟିଛି । ଏଠାରେ ବହୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ।’


ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କର୍ଣ୍ଣାଦେଓ ସମ୍ମାଦାର ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ । ଏନେଇ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବସ୍‌ଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । କେଉଁ କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅଧାରେ ରହିଗଲା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳଲାଗି; ପୃଥକ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ 3 ଜୀବନ

ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ନଦୀରୁ ପାଣି ଉଠାଇବା ବେଳେ ଭାସିଗଲେ ନାବାଳକ, 3 ମୃତ, 4 ଉଦ୍ଧାର

ଟ୍ରକକୁ ପଛ ପଟୁ ପିଟିଲା ସରକାରୀ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ ! 2 ମୃତ, 12 ଆହତ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ

TAGGED:

NAYAGADA BUS ACCIDENT
CHAKADOLA BUS ACCIDENT
ନୟାଗଡ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା
ଚକଡୋଳା ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା
BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.