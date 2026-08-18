ରାଜଧାନୀରେ ଲୁଟେରା ଆତଙ୍କ; ମହିଳାଙ୍କ ଚେନ ଲୁଟ୍‌ ବେଳେ ବାଇକରୁ ଖସିପଡ଼ିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ, ମିଳିଲା ବନ୍ଧୁକ

ରାଜଧାନୀରେ ଲୁଟେରା ଆତଙ୍କ; ମହିଳାଙ୍କ ଚେନ ଲୁଟ୍ ବେଳେ ବାଇକରୁ ଖସିପଡ଼ିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ, ମିଳିଲା ବନ୍ଧୁକ
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଲୁଟେରା ଜଣକୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 18, 2026 at 3:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଲୁଟେରାମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି । କିଛିଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଲୁଟପାଟ୍ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ନିକଟରେ ଜଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି । ତେବେ ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଗୋଡ଼ାଇବାରୁ ଜଣେ ଲୁଟେରା ବାଇକରୁ ଖସି ପଡିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଲୁଟେରା ଜଣକୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତା ନିକଟରୁ କିଛି ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ମିଳିଛି । ତେବେ ଏମ୍ସ ନିକଟ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଏଭଳି ଲୁଟପାଟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ସୁନାଚେନ ଛିଣ୍ଡାଇବାବେଳେ ଖସିପଡିଲା ଲୁଟେରା
ମହିଳାଙ୍କ ଲଢ଼ୁଆ ପ୍ରୟାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଚେନଟି ମିଳିପାରିନାହିଁ । ବାଇକରେ ଫେରାର ମାରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୁଟେରା ଜଣକ ଚେନ୍ ନେଇ ପଳାଇଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଲୁଟର ଶିକାର ମହିଳା ଜଣକ ଏନେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲୁଟେରା ଜଣକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତାକୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛି।
ଏନେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନିଆଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରଯାଉଛି। ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି’’।
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଏମ୍ସକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭୟ ଦେଖାଦେଇଛି । ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କଡାକଡି କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେଟବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଲୁଟ୍, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦୁଇ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ: ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ୩୭୫ଟି ମୋବାଇଲ ଫେରାଇଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର