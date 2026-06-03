ETV Bharat / state

ନାମଲେଖା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଅବହେଳା କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇ-ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ବା edistrict.odisha.gov.in ରେ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Certificates for registration will be available soon strict action will be taken for negligence
ନାମଲେଖା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଅବହେଳା କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 3, 2026 at 7:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର:ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ପ୍ରମାଣପତ୍ର । ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାରେ ଅବହେଳା କଲେ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଚିଠି ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସିନ୍ଦା, ଆୟ ଓ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଯେପରି କୌଣସି ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶା ଜନସେବା ଅଧିକାର ଆଇନ, ୨୦୧୨ ORTPSAର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

କୌଣସି ଆବେଦନ ତିନି ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ

ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇ-ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ବା edistrict.odisha.gov.in ରେ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ବାସିନ୍ଦା ଓ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ନିଜେ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ରାଜସ୍ୱ ନିରିକ୍ଷକ ବା RIଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଆବେଦନ ତିନି ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ । ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ବା ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ନ ଥିଲେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଲିଲ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଯଥା ସମ୍ଭବ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।

ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ ଓ ସଠିକ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିୟମିତ ତଦାରଖ କରାଯିବ । ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜେ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବା ସହ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଲେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏଥିସହିତ ପ୍ରତି ୭ ଦିନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବା ADM, ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ବା RDC ତହସିଲ ସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏହି ଜନସେବା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଅଯଥା ବିଳମ୍ବକୁ ସରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଗାଇଡଲାଇନର ନକଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଏସସି-ଏସଟି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତି ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅପପୁଷ୍ଟି ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ; ବଢିଲା କମ୍ ଓଜନ ଶିଶୁଙ୍କ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବୃଦ୍ଧି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ PM Gati Shakti ପୋର୍ଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ

TAGGED:

ODISHA
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT
ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମଲେଖା
ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା
CERTIFICATES FOR REGISTRATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.