ନାମଲେଖା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଅବହେଳା କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇ-ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ବା edistrict.odisha.gov.in ରେ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 3, 2026 at 7:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ପ୍ରମାଣପତ୍ର । ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାରେ ଅବହେଳା କଲେ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଚିଠି ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସିନ୍ଦା, ଆୟ ଓ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଯେପରି କୌଣସି ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶା ଜନସେବା ଅଧିକାର ଆଇନ, ୨୦୧୨ ORTPSAର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କୌଣସି ଆବେଦନ ତିନି ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇ-ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ବା edistrict.odisha.gov.in ରେ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ବାସିନ୍ଦା ଓ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ନିଜେ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ରାଜସ୍ୱ ନିରିକ୍ଷକ ବା RIଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଆବେଦନ ତିନି ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ । ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ବା ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ନ ଥିଲେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଲିଲ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଯଥା ସମ୍ଭବ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।
ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ ଓ ସଠିକ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିୟମିତ ତଦାରଖ କରାଯିବ । ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜେ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବା ସହ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଲେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏଥିସହିତ ପ୍ରତି ୭ ଦିନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବା ADM, ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ବା RDC ତହସିଲ ସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏହି ଜନସେବା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଅଯଥା ବିଳମ୍ବକୁ ସରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଗାଇଡଲାଇନର ନକଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଏସସି-ଏସଟି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତି ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅପପୁଷ୍ଟି ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ; ବଢିଲା କମ୍ ଓଜନ ଶିଶୁଙ୍କ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବୃଦ୍ଧି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ PM Gati Shakti ପୋର୍ଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ