ପାଠ ଦେଖାଇବ ଖୁସିରେ ରହିବାର ବାଟ: ଜିଏମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ‘ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୋର୍ସ ଇନ୍ ହାପିନେସ୍’

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି l ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ମତରେ ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷାବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ । ଏହି ଶିକ୍ଷାବ୍ୟବସ୍ଥା କେଵଳ ରୋଜଗାର କରିବାର ପନ୍ଥା ଦେଖାଉଛି,ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଶିଖାଉ ନାହିଁ l

ଜିଏମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ‘ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୋର୍ସ ଇନ ହାପିନେସ’
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 4, 2025 at 6:46 PM IST

3 Min Read
ସମ୍ବଲପୁର: ଖୁସିର ସନ୍ଧାନରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଧାଉଁଛି । ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଧାଉଁଛି । ହେଲେ ଖୁସି ବଦଳରେ ମାନସିକ ଚାପ ଆଉ ଅବସାଦ ବଢୁଛି । ନିଃସଙ୍ଗତା ଆଉ ଅସହାୟଭାବ ଅତିଷ୍ଠ କରୁଛି । ବିଶେଷକରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୁବପିଢୀ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚାପ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । କିଏ ଚାପରେ ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତ କିଏ କେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବେଶି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରିବାର ତଥା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚାପ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ନଜିର ରହିଛି l ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଆମର ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ । କାରଣ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଵଳ ରୋଜଗାର କରିବାର ପନ୍ଥା ଦେଖାଉଛି,ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଶିଖାଉ ନାହିଁ l ଯାହାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଜ ଚାକିରୀର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି l ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ପୁରୁଣା ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020 ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି l

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ନୂତନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି l ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବ l ଏହି କୋର୍ସକୁ ହାପିନେସ କୋର୍ସ କୁହାଯାଉଛି l ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଉମାଚରଣ ପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ପରିଣାମଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ ପ୍ରଭାବ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଟନା ଦେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପତି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ଖୁସିରେ ରହିବା l 2020 ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କେଵଳ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା l ଏହି ଶିକ୍ଷା ପରିଣାମଭିତ୍ତିକ ଥିଲା । ତେବେ 2020 ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ପ୍ରଭାବ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛି l

ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୋର୍ସ ଇନ ହାପିନେସ

ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି କହୁଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର, ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଭଲ ନଥିଲେ ସେ କେବେ ଦକ୍ଷ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ l ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛି l ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପତି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛି "ସତ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ " ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରି ଖୁସି ସାଉଁଟିବା l ଖୁସି ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ବିଷୟ l ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ‘ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୋର୍ସ ଇନ ହାପିନେସ’ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ l

ସେ ଆହୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ଏହି କୋର୍ସରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ ସେନେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ l ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ? ନିଜେ ଖୁସି ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇ ପାରିବ ସେ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ l ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଏମ ଉଷା ଯୋଜନାରେ ଏହି କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ l ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପିଏମ. ଉଷା ଯୋଜନାରେ ପାଣ୍ଠି ମିଳି ସାରିଛି l ଏହା ଏକ 6 ମାସିଆ କୋର୍ସ ଅଟେ ଓ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ l ଏହି କୋର୍ସକୁ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବାହାର ଇଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ l ଏହି କୋର୍ସରେ ଆମେ କ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ ଖୁସି ଅପେକ୍ଷା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଖୁସି ଖୋଜିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିବୁ l
ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦାନ ପାଇଁ ଜିଏମୟୁର ବିହେଭିଅରିଆଲି ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଫାକଲଟି ସହ ବାହାରୁ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆସି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିବେ l ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ l

ଖୁସିରେ ରହିବାର କଳା ଶିଖାଇବ

ଏହାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି l ଜିଏମୟୁର ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ସୁବ୍ରତ କୁମାର ରଥ କୁହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ ଉପରେ ପରିବାର ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବହୁ ଆଶା ରହୁଛି । ଫଳରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି l ଆଉ ଏହି ଚାପକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମନେବଳ ନାହିଁ l ବେଳେ ବେଳେ ଆଶାନୁରୂପ ରିଜଲ୍ଟ ନଆସିଲେ ସେମାନେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି l ତେବେ ଏହି କୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଅବସାଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଖୁସିରେ ରହିବାର କଳା ଶିଖି ପାରିବେ l ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି କୋର୍ସ କରିବାକୁ ଇଛୁକ ଅଛୁ l

ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ

ଅନ୍ୟଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଶିବାନୀ କୁହନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ନପାଇଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି l ବେଳେ ବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି l ସେଥିପାଇଁ ଏହି କୋର୍ସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ସହାୟକ ହେବ l କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କୋର୍ସ କରିବା କଥା l ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ l

ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ

ଅନ୍ୟଜଣେ ଛାତ୍ର କ୍ଷୀରୋଦ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଟିକେ ଖରାପ ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଅଥବା ଅବସାଦରେ ରହୁଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଏହି 6 ମାସିଆ ହାପିନେସ କୋର୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

