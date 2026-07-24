ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷା କବଚ; ଓଡ଼ିଶୀ, ଗୋଟିପୁଅ ଓ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ
ତିନିବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶୀ, ଗୋଟିପୁଅ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉନୃତ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରି ପାରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 24, 2026 at 12:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ପାରମ୍ପରିକ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକ ପରମ୍ପରାର ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରସାର ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କ ସଶକ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁମୁଖୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡ଼. ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାୱତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶୀ, ଗୋଟିପୁଅ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଲୋକ ଓ ଜନଜାତି କଳାର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏକାଧିକ ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କଲିକତାସ୍ଥିତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର (EZCC) ନିୟମିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ, କର୍ମଶାଳା ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶୀ, ଗୋଟିପୁଅ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ନୃତ୍ୟର ଅନେକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହି କଳାରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ।
ନୂଆ ପିଢ଼ିର କଳାକାରମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି
ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମି ପକ୍ଷରୁ ‘ଉତ୍ସବ, କର୍ମଶାଳା ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ’, ‘ଦେଶଜ’, ‘ଲୋକ ସଙ୍ଗମ’ ଏବଂ ‘ଲୋକ ପ୍ରତିଭା’ ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଓ ଜନଜାତି କଳାକୁ ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ କଳା ପୁନଃଜୀବନ ପାଇବା ସହ ନୂଆ ପିଢ଼ିର କଳାକାରମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ।
କଳାକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ‘ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା’ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଗୁରୁମାନେ ଯୁବ କଳାକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ସର୍ବାଧିକ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ‘ରେପର୍ଟରୀ ଗ୍ରାଣ୍ଟ’ ଯୋଜନାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାସିକ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ୨ ହଜାରରୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ‘କଳା ଦୀକ୍ଷା’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୩ଟି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଠାରେ ରାବଣଛାୟା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ, ବ୍ରହ୍ମବୀଣା, ରାମଲୀଳା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ପରି ପାରମ୍ପରିକ କଳାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ୨୦୧୮ରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ‘ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ 'ଛଉ କେନ୍ଦ୍ର’ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୨ ଜଣ ଓଡ଼ିଶୀ, ୨୩ ଜଣ ଛଉ ଓ ୨ ଜଣ ଗୋଟିପୁଅ କଳାକାର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ପୁରସ୍କାର ଓ ଫେଲୋସିପ୍ରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ OBC ସଂରକ୍ଷଣ ରାଜନୀତି: ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ନା ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଅରଣ୍ୟ ଭବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା IFMCC