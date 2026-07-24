ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷା କବଚ; ଓଡ଼ିଶୀ, ଗୋଟିପୁଅ ଓ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ

ତିନିବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶୀ, ଗୋଟିପୁଅ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉନୃତ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରି ପାରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Centre to protect Odisha traditional arts Extensive steps for Odissi Gutipua and Chhau dance
ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷା କବଚ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 24, 2026 at 12:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ପାରମ୍ପରିକ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକ ପରମ୍ପରାର ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରସାର ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କ ସଶକ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁମୁଖୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡ଼. ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାୱତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶୀ, ଗୋଟିପୁଅ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଲୋକ ଓ ଜନଜାତି କଳାର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏକାଧିକ ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କଲିକତାସ୍ଥିତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର (EZCC) ନିୟମିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ, କର୍ମଶାଳା ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶୀ, ଗୋଟିପୁଅ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ନୃତ୍ୟର ଅନେକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହି କଳାରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ।

Centre to protect Odisha traditional arts
ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷା କବଚ (Etv Bharat)


ନୂଆ ପିଢ଼ିର କଳାକାରମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି


ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମି ପକ୍ଷରୁ ‘ଉତ୍ସବ, କର୍ମଶାଳା ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ’, ‘ଦେଶଜ’, ‘ଲୋକ ସଙ୍ଗମ’ ଏବଂ ‘ଲୋକ ପ୍ରତିଭା’ ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଓ ଜନଜାତି କଳାକୁ ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ କଳା ପୁନଃଜୀବନ ପାଇବା ସହ ନୂଆ ପିଢ଼ିର କଳାକାରମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ।

କଳାକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ‘ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା’ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଗୁରୁମାନେ ଯୁବ କଳାକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ସର୍ବାଧିକ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ‘ରେପର୍ଟରୀ ଗ୍ରାଣ୍ଟ’ ଯୋଜନାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାସିକ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ୨ ହଜାରରୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

Centre to protect Odisha traditional arts Extensive steps for Odissi Gutipua and Chhau dance
ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷା କବଚ (Etv Bharat)
୩୨ ଓଡ଼ିଶୀ, ୨୩ ଛଉ ଓ ୨ ଗୋଟିପୁଅ କଳାକାରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଓ ଫେଲୋସିପ୍‌

ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ‘କଳା ଦୀକ୍ଷା’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୩ଟି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଠାରେ ରାବଣଛାୟା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ, ବ୍ରହ୍ମବୀଣା, ରାମଲୀଳା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ପରି ପାରମ୍ପରିକ କଳାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ୨୦୧୮ରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ‘ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ 'ଛଉ କେନ୍ଦ୍ର’ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୨ ଜଣ ଓଡ଼ିଶୀ, ୨୩ ଜଣ ଛଉ ଓ ୨ ଜଣ ଗୋଟିପୁଅ କଳାକାର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ପୁରସ୍କାର ଓ ଫେଲୋସିପ୍‌ରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Centre to protect Odisha traditional arts
ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷା କବଚ (Etv Bharat)
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବା ସହ କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ OBC ସଂରକ୍ଷଣ ରାଜନୀତି: ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ନା ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଅରଣ୍ୟ ଭବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା IFMCC

TAGGED:

ODISHA CULTURE
ODISSI GUTIPUA AND CHHAU DANCE
ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ
ODISHA SANGEET NATAK ACADEMY
ODISHA TRADITIONAL ARTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.