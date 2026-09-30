ETV Bharat / state

ବିକଶିତ ହେବ ଖିଚିଂସ୍ଥିତ ମା’ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର; କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳିଲା ୪୪.୯୧ କୋଟିର ଅନୁଦାନ

ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖିଚିଂ କେବଳ ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର । ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ

Centre sanctions Rs 44.91 crore for the development of Maa Kichakeswari temple in Khiching
ବିକଶିତ ହେବ ଖିଚିଂସ୍ଥିତ ମା’ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର; କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳିଲା ୪୪.୯୧ କୋଟିର ଅନୁଦାନ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 30, 2026 at 1:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖିଚିଂସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା’ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୪୪.୯୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରସାଦ (PRASHAD ଅର୍ଥାତ Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏହି ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି।

ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା ବିକଶିତ କରିବା ସହ ପ୍ରାଚୀନ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖିଚିଂ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ବିକାଶ ଏହି ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଖିଚିଂର ଐତିହ୍ୟ
ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖିଚିଂ କେବଳ ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର । ଏଠାରେ ଥିବା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ଏଠାରେ ଦେବୀ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଏକ ରୂପ ଭାବେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ମନ୍ଦିରଟି ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶ ସହ ଜଡ଼ିତ । ଏକ ସମୟରେ ରାଜବଂଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଖିଚିଂ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲା।

କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନମୁନା। କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ତିଆରି ଏହି ମନ୍ଦିରର ପଥର ଖୋଦେଇ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ। ଖିଚିଂରେ ଥିବା ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଖନନ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିଦର୍ଶନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି।

୪୪.୯୧ କୋଟିର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ ହେଲେ ଖିଚିଂରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ଇତିହାସ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ, କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।

PRASHAD ଯୋଜନା କ’ଣ?

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ୨୦୧୪-୧୫ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସାଦ (PRASHAD) ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା । ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତୀର୍ଥ ଓ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କିଂ, ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ପଥପ୍ରଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଲୋକୀକରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା ବିକଶିତ କରାଯାଏ। ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀର ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଦେହା ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କିଚକେଶ୍ବରୀ ମନ୍ଦିରକୁ କମ୍ ଅନୁଦାନ, ପ୍ରତିବାଦ କଲା ଭଞ୍ଜସେନା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ SLSWCAରେ ୩,୨୮୦ କୋଟିର ନିବେଶକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ୧୦,୬୬୧ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

TAGGED:

ODISHA PRASAD SCHEME
TOURISM DEVELOPMENT CENTRE
ଖିଚିଂ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର
ଖିଚିଂକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ
KHICHING TEMPLE DEVELOPMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.