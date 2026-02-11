ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା; ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏହି ସେବା, କ'ଣ ବନ୍ଦ ଓ ଖୋଲା ରହିବ ?
ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା । ସମର୍ଥନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ବନ୍ଦକୁ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲା ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଙ୍ଘ ।
Nationwide Strike ଭୁବନେଶ୍ବର: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଫେଡ଼ରେସନମାନ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି (୧୨ ଫେବୃଆରୀ) ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ଧର୍ମଘଟ ଡାକରାକୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ସେପଟେ ବନ୍ଦକୁ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲା ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳମାନେ ଏହି ଧର୍ମଘଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଧର୍ମଘଟ ବେଳେ କିଛି ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ବନ୍ଦରେ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହେବେ:
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଓ ସ୍ଵାଧୀନ ଫେଡେରେଶନମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆହୁତ ୧୨ ଫେଵୃଆରୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳମାନେ ଯେମିତି କି ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇ (ଏମ୍), ସିପିଆଇ ଏମଏଲ୍ ଲିଵରେସନ ଓ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ରାଜ୍ଯର ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଧର୍ମଘଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆହ୍ଵାନ ଦିଆଯାଇଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଆସୋସିଏସନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି ।
ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଯଥା ଆଇଏନଟିୟୁସି, ଏଆଇଟିୟୁସି, ଏଚ୍ଏମ୍ଏସ୍, ସିଆଇଟିୟୁ, ଏଆଇୟୁଟିୟୁସି, ଏଆଇସିସିଟିୟୁ, ଟିୟୁସିସି, ଏଲପିଏଫ୍, ୟୁଟିୟୁସି, ସେବା ସମେତ ସ୍ଵାଧୀନ ଫେଡେରେଶନମାନଙ୍କ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ।
କଣ ରହିଛି ଦାବି:
- ୪ଟି ଶ୍ରମ କୋଡ଼ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି ।
- "ଭିବି ଜି ରାମ ଜି" ଆଇନ-୨୦୨୫ ରଦ୍ଦ କରି ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଆଇନର ପୁର୍ନବିଚାର କରାଯାଉ ।
- ସ୍କିମ ଓ୍ଵାର୍କର ଯଥା ଅଙ୍ଗନୱାଡି, ଆଶା, ପାଚିକା, ଉଦ୍ୟାନ ସାଥୀ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀ, ଜୀବିକା ମିଶନ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍କିମ୍ ଓ୍ଵାର୍କରଙ୍କୁ ଓ୍ଵାର୍କର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ।
- ଶ୍ରମିକ ଵିରୋଧୀ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ନୀତି-୨୦୨୫ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ ।
- ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗରୁ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଓ ଘରୋଇକରଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
- ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍-୨୦୨୫ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି ।
- ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଵାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଘରୋଇ ସେକ୍ଟର ଆଣଵିକ ଶକ୍ତି (ଶାନ୍ତି ) ବିଲ-୨୦୨୫ ରଦ୍ଦ ଦାବି ।
- ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଠିକା, ଆଉଟ୍ ସୋର୍ସିଂ ଓ ଫିକ୍ସଡ୍ ଟର୍ମ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଵ୍ଯଵସ୍ଥା ରଦ୍ଦ ଦାବି ।
- ଏନପିଏସ୍ ଓ ୟୁପିଏସ୍ ରଦ୍ଦ କରି ପୁରୁଣା ପେନସନ ସ୍କିମ ପୁର୍ନବିଚାର ଦାବି ।
- ଇପିଏଫ୍ ସମେତ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ ମାସିକ ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଦାବି ।
- କୃଷକ ବିରୋଧୀ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ସଂସଦରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭିତ୍ତିରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ଯ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଦାବି ।
- ବିହନ ବିଲ-୨୦୨୫ ରଦ୍ଦ ଦାବି
- ଶିକ୍ଷା ସଂକୋଚନକାରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିଷ୍ଠାନ ବିଲ -୨୦୨୫ ରଦ୍ଦ ଦାବି ।
- ସଵକା ବୀମା ସଵକା ରକ୍ଷା ବିଲ ୨୦୨୫ ରଦ୍ଦ ଦାବି ।
- ଦର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଵନ୍ଦ କର ଦାବିରେ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଆହ୍ଵାନ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ:
ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାତ୍ର ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବା, ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟୋକେନ ସମୟ ଶେଷ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଧାନ କିଣା ଯାଉ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଵ୍ଯାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ମୋଟର ଭେହିକିଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଇନ ଆଳରେ ମୋଟର ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନାରେ ଲୁଣ୍ଠନ କରାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ଲୁଣ୍ଠନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଦିବାସୀ, ଦଳିତ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭିଟାମାଟିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଆସନ୍ତାକାଲି(ଗୁରୁବାର) ବାମଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପତି ।
ଧର୍ମଘଟ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ:
ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଵାରକୁ ମାସିକ ୩ ଶହ ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ ଛାଡ କରିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନକରି ଟାଟା ପାଓ୍ଵାର ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାହକ ଲୁଣ୍ଠନ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇଲାଣି । ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆହୁତ ଧର୍ମଘଟକୁ ସମସ୍ତ ଵାମପନ୍ଥୀ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରୀକ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ଯୁବ, ଛାତ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ମୋଟର ଯାନ ତଥା ସଡକ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଓ ସଂଗଠନ, ଗୃହିଣୀ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ଏହି ଧର୍ମଘଟର ସାମୁହିକ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଭଗବତୀ ଭବନ ଠାରେ ଆହୁତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆହ୍ଵାନ ଦିଆଯାଇଛି ।
'ଶ୍ରମ କୋଡ, ଶ୍ରମିକମଙ୍କୁ ଗୋଲାମ କରିଦେବ':
ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "10ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ ୟୁନିୟନ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ କିଶାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ମୋଦି ସରକାର ଆଣିଥିବା 4ଟି ଶ୍ରମ କୋଡ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାମରେ ପରିଣତ କରିଦେବ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରମିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଯେଉଁ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାରଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାର ଛଡାଇ ନେଇଛନ୍ତି । ଦେଶରେ କୋଭିଡ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ 2019 ଓ 2020ରେ ସଂସଦରେ ମୋଦି ସରକାର 4ଟି ଶ୍ରମିକ କୋର୍ଡ ଅଗତ କରିଥିଲେ । ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା ନ ହୋଇ 3ଟି ଲେବର କୋଡ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା । ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରମିକ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ କେନ୍ଦାର ସରରକାର ବିରୋଧରେ ଧର୍ମଘଟ ପାଳନ କରିବେ । ଶ୍ରମ କୋଡ ପ୍ରଚଳନ ହେଲେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 178 ଟଙ୍କା ହେବ । ଏହା ସହ ଟ୍ରେଡ ୟୁନିୟନ ଗଢ଼ିବା ଓ ଧର୍ମଘଟ କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିଏ ଦିନ ଧର୍ମଘଟ କଲେ 8 ଦିନରେ ଦରମା କଟିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜୁଲମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରମିକମାନେ 12 ତାରିଖରେ ଧର୍ମଘଟ ପାଳନ କରିବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଧର୍ମଘଟ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ, ଯଦି ଲେବର କୋଡ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହୁଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ । ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ।"
ଜାରି ରହିବ ଏହି ସେବା:
- ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା
- ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା
- ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ
- ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ସେଵା
- ଜଳଯୋଗାଣ
କେଉଁ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ:
- ପରିବହନ
- ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ
- ବ୍ୟାଙ୍କ
- ଦୋକାନ ବଜାର
- ରେସ୍ତୋରାଁ
- ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୨ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ କରାଯିବା । ଫଳରେ ସେହିଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପାଇବାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି । ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ (ଏଆଇବିଇଏ), ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ସଂଘ (ଏଆଇବିଓଏ), ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ (ବେଫି) ପକ୍ଷରୁ ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନୁହେଁ ପରୋକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
