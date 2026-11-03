ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ; 8 ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ
ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରଣାଳୟସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : November 3, 2026 at 9:30 PM IST
ଗଜପତି: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ଆଜି ୮ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରଣାଳୟସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ରବି ଶଙ୍କରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା 8 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଆସି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ୍ ପଡିଆରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଟିମ୍ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ୮ ଜଣିଆ ଟିମ୍ କରିବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥଳଭିତ୍ତିକ ଆକଳନ । କେବଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ କରିବେ ସମୀକ୍ଷା ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରିୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ, ଗୁମ୍ମା, ଆର. ଉଦୟଗିରି, ଓ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା, ନାଳ, ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥାନର ଭିଡିଓ ଓ ଫୋଟ ସହ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଟିମ୍ । ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ ବ୍ଲକ, ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ, ମୋହନା ବ୍ଲକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଏହି ଟିମ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଯାଇ ସେଠାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବେ ।
ତେବେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟା ପୀଡିତ ଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମିଳିବ ସହାୟତା । ଏକ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା । ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୮୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର । ଜଳସେଚିତ ଜମି ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ । ବାରମାସୀ ଫସଲ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ମିଳିବ ୨୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ୫୦ କେଜି ଚାଉଳ, ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ । ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ । ସେହିପରି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମିଳିବ ୧ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା।ଉଠା ଦୋକାନୀ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଇଁ ମିଳିବ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା । ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ମିଳିବ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା । କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆହୁରି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବେ ୪ IAS, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ ରିପୋର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି