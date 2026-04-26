ETV Bharat / state

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ, ଜହର ପାଲଟିଛି ପୁରୀ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ !

ପୁରୀ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୂଷିତ, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ଉଦ୍‌ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Central Pollution Control Board Report Puri Pancha Tirtha water Pollution
ପୁରୀ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 26, 2026 at 7:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୁରୀର ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ । ପ୍ରଦୂଷଣର ସ୍ତର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ, ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଯଦି କେହି ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟରୁ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ।

ପୁରୀ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ (ETV Bharat)
ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ:

ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୁରୀରେ ଥିବା ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହା ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଏହାର ଜଳ କିଭଳି ସ୍ବଚ୍ଛ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ, ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖାଯାଉଛି । ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଜଳକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ରଖାଯାଉ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ।

Central Pollution Control Board Report Puri Pancha Tirtha water Pollution
ପୁରୀ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ (ETV Bharat)
ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଣ କାହିଁକି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ?

ତେବେ ଜାତୀୟ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପୁରୀର ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳରେ ଫେକାଲ୍ କାଲିଫର୍ମ (ମଳର ପରିମାଣ) ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି । ପ୍ରତି ଶହେ ମିଲିମିଟର ପାଣିରେ ମଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ୪ ହଜାର ୯ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୋଖରୀ ଜଳରେ ସିଧାସଳଖ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପଶୁଛି । କିନ୍ତୁ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

Central Pollution Control Board Report Puri Pancha Tirtha water Pollution
ପୁରୀ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ (ETV Bharat)

ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଚାରିପାଖରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରର ଆବର୍ଜନା ଜଳ ଓ ବର୍ଷା ହେଲେ ଡ୍ରେନରୁ ଆବର୍ଜନା ଜଳ ବାହାରି ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀର ମିଶିବା ଫଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଜଳରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସ୍ନାନ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାରେ ପ୍ରଶାସନର ବଡ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି । ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଦିଗରେ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ ।"

Puri Pancha Tirtha water Pollution
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ରିପୋର୍ଟ (ETV Bharat)

ମଳ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ଇ-କୋଲାଇ ଭଳି ବିପଦଜନକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହୁଥିବାରୁ ଏହା ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିପଦଜନକ । ଏହି ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳକୁ ମଣିଷମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଡାଇରିଆ, ଟାଇଫଏଡ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେବେ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ନୁହେଁ, ମାର୍କଣ୍ଡ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଶ୍ବେତ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ବତୀ ସାଗର ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ ।

  • ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପ୍ରତି ଶହେ ମିଲିମିଟର ପାଣିରେ ମଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ୭ ହଜାର ୯ ଶହ
  • ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ୧୩ ହଜାର
  • ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ ୨୩୦୦‌
  • ପାର୍ବତୀ ସାଗରରେ ଏହା ୨୨୦୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି

ତେବେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଧାର ଅନୁସାରେ, ପାଣିରେ ମଳ ଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ୫ ଶହ ଟପିଲେ ଏଥିରେ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ । ଏପରି କି ଏଥିରେ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଯାଇ ପିଣ୍ଡଦାନ କର୍ମ କରିବା ସହ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୋଧନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ।

Puri Pancha Tirtha water Pollution
ପୁରୀ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ (ETV Bharat)
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପରିବେଶକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ରଖାଯାଉଛି, ନିୟମିତ ସଫେଇ କରାଯାଉଛି । ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପୁଷ୍କରିଣୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।"
Puri Pancha Tirtha water Pollution
ପୁରୀ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ (ETV Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI HOLY TANKS
PURI HOLY TANK POLLUTION
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
WATER POLLUTION IN PURI
PANCHA TIRTHA OF PURI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.