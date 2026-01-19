ପୁରୁଣାଗଡ଼ ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଛି କି ଦ୍ଵିତୀୟ ନଗରୀକରଣ ସଭ୍ୟତା ? ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ବିକ ଖନନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ସମ୍ବଲପୁର ପୁରୁଣାଗଡ଼ ମାଟି ତଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଵ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଦ୍ଵିତୀୟ ନଗରୀକରଣ ସଭ୍ୟତା । ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ବିକ ଖନନ । ସାମିଲ ହେବେ 60 ରୁ 70 ସଦସ୍ୟ
ସମ୍ବଲପୁର: ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଛି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଵ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଦ୍ଵିତୀୟ ନଗରୀକରଣ ସଭ୍ୟତା ? ପୂର୍ବରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ମାଟି ତଳୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ପୁରୁଣା ପାତ୍ର । ଯାହାକି 1000ରୁ 2000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗ କରିବ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ବିକ ଖନନ । ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁମତି । ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀରୁ ଖନନ କରାଯିବା ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡ଼. ଅତୁଲ ପ୍ରଧାନ ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ଅନୁମତି:
ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଡ଼. ଅତୁଲ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଗତ ଦିନରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଓ ନାକଟିଦେଉଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ଜିନିଷ ମିଳିଛି l ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିଛୁ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାର ଗନ୍ତାଘର ଅଟେ l ତେବେ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ବିକ ଖନନ ହେଉ ନଥିଲା l ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଇତିହାସକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାଳକ୍ରମ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମତି ମିଳିଛି l
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ମାଟି ତଳୁ ଯାହା ସବୁ ପାତ୍ର ମିଳିଛି ତାହା 1500 ରୁ 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପରି ଲାଗୁଛି l ଏହା ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଲୁହା ତିଆରି କରିବାର ଶୈଳୀର ଚିହ୍ନ ମିଳିଛି l ଏହା ସହ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଶିଳବଟା, ମୁଦି, କର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ଆଦି ଆଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା l ଏଠାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସହର ଲୁଚିକି ରହିଥିବା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ।’
କେବେଠୁ ହେବ ଖନନ ?
ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀରୁ ଏହି ଖନନ କରାଯିବ l ଏଥିରେ ଜିଏମ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସହ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଗବେଷକ ଓ ASIର କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ 60 ରୁ 70 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ l ତେବେ ଏଠାରେ 1500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତା ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛୁ । ସର୍ଭେକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡ଼ ଅତୁଲ୍ୟ ।
ଲୌହ ଯୁଗର ସଭ୍ୟତା ଲୁଚି ରହିଛି କି ?
ତେବେ ଲୌହ ଯୁଗର ସଭ୍ୟତା ରହିଥିବା ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଡ଼. ଅତୁଲ୍ୟ l ଏହାର ଖନନ କଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ ବାହାରକୁ ଆସିବ l ଏହା ଦ୍ୱାରା 2000 ବର୍ଷର ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମ ବିକାଶ, ସହର, ଜୀବନ ପଦ୍ଧତି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାଳ କ୍ରମର ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି ।
‘ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନଗରୀକରଣ ସଭ୍ୟତା l ଏହା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସହରୀକରଣ ସଭ୍ୟତା ଗଢି ଉଠିଥିଲା l ରେଢ଼ାଖୋଲର ପୁରୁଣାଗଡ଼ରେ ଏହି ଦ୍ଵିତୀୟ ନଗରୀକରଣ ସଭ୍ୟତା ସମସାମୟିକ ଏକ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛୁ l’- ଡ଼ ଅତୁଲ୍ୟ
ସୂଚନା ଥାଉକି, ସମ୍ବଲପୁର ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ପାହାଡ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ସଭ୍ୟତା ଛାପ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଓ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଠାରୁ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଗବେଷକ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଖୋଦିତ, ଚିତ୍ରକଳା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମିଳିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଦେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
