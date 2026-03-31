ନୟାଗଡ଼ ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ: ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବ ଟେଣ୍ଡର
ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ସମେତ ନୂଆଗାଁ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଓ ଓଡ଼ଗାଁ ଆଦି ବ୍ଲକର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିବ । ରିପୋର୍ଟ- ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ।
Published : March 31, 2026 at 1:11 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ନୟାଗଡ଼ ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମସଭା ଡକାଯାଇ ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସହ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ଦିଗରେ ବୈଠକ କରାଯାଇଛି । ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ସମେତ ନୂଆଗାଁ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଓ ଓଡ଼ଗାଁ ଆଦି ବ୍ଲକର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିବ । ଉପକୃତ ହେବେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ।
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ
ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ୍ ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗଣିଆ ଦେଇ ମହାନଦୀରେ ମିଶ୍ରଣ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ଏହାର ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ନକ୍ସା । ଏହି ନକ୍ସା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଡର ପରେ ଏହାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ମଞ୍ଜାରି ଗାଁ ନିକଟରେ ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ନଦୀର ପାଣିକୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ୨୪୦ ମିଟର ଲମ୍ବରେ ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ୯ଟି ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଗୋଟିଏ ଗେଟର ଲମ୍ବ ୧୧.୫ ମିଟର ରହିବା ସହ ଏହାର ଓସାର ୧୩ ମିଟର ରହିବ । ଏହି ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେବଳ ୨୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ନୟାଗଡ଼ର ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ହେଉଛି ସର୍ବ ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ । ଏହି ପ୍ରଜଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ୫ଟି ବ୍ଲକ ଦଶପଲ୍ଲା, ନୂଆଗାଁ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ଓଡ଼ଗାଁ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ବ୍ଲକର ୨୩ ହଜାର ୩ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳ ସେଚିତ ହେବା ସହ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଉପକୃତ ହେବେ ୫୦ ହଜାର ଚାଷୀ ପରିବାର । ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଦୂର ହେବ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ।
କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହମତିରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ପରିବାର ବିସ୍ଥାପନ ହେବେ । ବିସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୧୯୯୨ ମସିହାର ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ୬ ଶହ ୮୦ ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକର କୁଲୁରୁକୁମ୍ପା, ଟାକରା, ବାଣିଗୋଛା ପଞ୍ଚାୟତର ମୋଟ୍ ୪୧ ଗ୍ରାମ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୧ଟି ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଢ଼ିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ୧୧ଟି ଗାଁ ଆଂଶିକ ଓ ୨୧ଟି ଗାଁ କେବଳ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏପଟେ ଏସବୁ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ପରିବାରଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ନେଳିଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବରପଲ୍ଲୀ ମୌଜାର ଜଟିଆବାବା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବସ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ୫୧ ଏକର ଓ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମୌଜାରେ ୧୨ ଏକର ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କଲୋନୀ ନିର୍ମାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ା ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼