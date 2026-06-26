ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବଙ୍କ ପ୍ରଂଶସା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ ସହ ସମୀକ୍ଷା

କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ସଚିବ ଅଶୋକ କେ. କେ. ମୀନା ଓଡିଶାରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ)ର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

Central Drinking Water and Sanitation Department Secretary visits Odisha, praises water supply work at field level
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ, କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 26, 2026 at 11:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

DRINKING WATER SANITATION ODISHA , ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ) କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ସଚିବ ଅଶୋକ କେ.କେ. ମୀନା ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ମାନ ଦେଖି ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା:
ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗର ସଚିବ ଅଶୋକ କେ. କେ. ମୀନା ଓଡିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ)ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।

ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଓ ଆଲୋଚନା:

Review meeting of the Secretary of the Central Drinking Water and Sanitation Department
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
ଦୀର୍ଘମିଆଦୀରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା, 'ଜଳ ଅର୍ପଣ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ସମିତିଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମକୁ ODF Plus ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରାଇବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
Review meeting of the Secretary of the Central Drinking Water and Sanitation Department
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ସଚିବ ଅଶୋକ କେ. କେ. ମୀନା (ETV Bharat Odisha)
ପାଇପ ଜଳଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ:ଅଶୋକ କେ. କେ. ମୀନା ପୁୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପାଇପ ଜଳଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କରି କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ସେ ପିପିଲି ବ୍ଲକର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୋହାପୁର ଏବଂ ଯଶୁଆପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସୁବଳପୁର ପାଇପ ଜଳଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ । ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିଭୂମି, କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
Review meeting of the Secretary of the Central Drinking Water and Sanitation Department
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପାଉଥିବା ସୁବିଧା ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ସେବାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ପରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ଆହୁରି ଗତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନଜର; ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଓଡ଼ିଶାରେ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହେବ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠୱାଲେ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

DRINKING WATER SANITATION PROJECTS
JAL JEEVAN MISSION ODISHA
ଓଡିଶା ଜଳ ଅର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
CDWS SECRETARY VISITS ODISHA
DRINKING WATER SANITATION ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.