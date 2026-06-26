ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବଙ୍କ ପ୍ରଂଶସା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ ସହ ସମୀକ୍ଷା
କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ସଚିବ ଅଶୋକ କେ. କେ. ମୀନା ଓଡିଶାରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ)ର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
Published : June 26, 2026 at 11:42 AM IST
DRINKING WATER SANITATION ODISHA , ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ) କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ସଚିବ ଅଶୋକ କେ.କେ. ମୀନା ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ମାନ ଦେଖି ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା:
ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗର ସଚିବ ଅଶୋକ କେ. କେ. ମୀନା ଓଡିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ)ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଓ ଆଲୋଚନା:
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନଜର; ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଓଡ଼ିଶାରେ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହେବ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠୱାଲେ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର