ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପିନ୍ଧି ପରିବେଶ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ବାପି, କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ

କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ରତଟ ଓ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଅନବରତ ଭାବେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବାପି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍କୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବିପଦ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 8, 2025 at 7:25 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାରାଦୀପରେ ଚାଲିଥିବା କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟମାନେ ଉତ୍ସବ ପୋଶାକରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ, ଡବା, ପାଣି ବୋତଲ ଓ ଚିପ୍ସ ରାପରରେ ତିଆରି ପୋଷାକ। ଏହି ପରିବେଶ ଯୋଦ୍ଧା ଜଣକ ହେଲେ ବାପି ଗୋଛାୟତ, ଯେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ।

ତାଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ପୋଷାକ ଦେଖି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସୁକତାରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ବୟସ୍କମାନେ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଉଥିଲେ ଓ ଅନେକେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ପ୍ଲାକାର୍ଡ‌ ପଢୁଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା— ‘ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କମାନ୍ତୁ, ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର (reuse) କରନ୍ତୁ ଓ ପୁନଃଚକ୍ରୀକରଣ (recycle) କରନ୍ତୁ।’


“ଯଦି ମୁଁ ମାତ୍ର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିପାରିଲି, ମୋର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ,” ବୋଲି ପାରାଦୀପ କଲେଜର ଗ୍ରୁପ୍-ଡି କର୍ମଚାରୀ ବାପି ଗୋଛାୟତ କହିଛନ୍ତି।

“ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ତାହା ନୁହେଁ। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବୁଝିବେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପଟେ ପୃଥିବୀକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ପାରିବା କିମ୍ବା ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରେ, ସେଦିନ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ,” ବୋଲି ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ବାପି ଗୋଛାୟତ ETV Bharatକୁ କହିଥିଲେ।


ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ବାପି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। “ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲୁ ସେ କିଛି ନାଟକରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି, ଆମେ ନିଜେ ଭାବିଲୁ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ଆମେ କେତେ କ୍ଷତି କରୁଛୁ,” ବୋଲି ମେଳାଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।

ବାପି ପାରାଦୀପ ଓ ତାହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିଚିତ ମୁହଁ। କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ରତଟ ଓ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଅନବରତ ଭାବେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବାପି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍କୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବିପଦ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି।


“ପିଲାମାନେ ଆମ ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷକ। ସେମାନେ ଯଦି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବେ, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ,” ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ବାପି ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଉଡ୍‌ସ୍ପିକର୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମୁଦ୍ରଜୀବୀ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ସେ ତାଙ୍କ ସଫେଇ ଅଭିଯାନରୁ ତିନି ଟନ୍‌ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରାଦୀପ ମୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

