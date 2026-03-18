ETV Bharat / state

ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଶତାୟୁ ଚିକିତ୍ସକ ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କୁ ‘ପାପାନିକୋଲାଉ ସମ୍ମାନ’, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦାନ କରି ଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ

ଜୀବନବ୍ୟାପି ଉତ୍ପାଜିତ ଅର୍ଥରୁ ତିନି କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରି ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ।

ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କୁ 'ପାପାନିକୋଲାଉ ସମ୍ମାନ'
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 18, 2026 at 4:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଶତାୟୁ ଚିକିତ୍ସକ ପ୍ରଫେସର ଡା. କେ. ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କୁ 'ପାପାନିକୋଲାଉ' ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯାଇଛି । ନାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ସେବା ଓ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ କଟକସ୍ଥିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର (AHPGIC) ଦ୍ୱାରା ଶତାୟୁ ଓ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଡା. କେ. ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାପାନିକୋଲାଉ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଗାଇନେକୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସେବା ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ମା ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଯଦିଓ ଏହି ସମ୍ମାନକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ କଟକରେ ଆୟୋଜିତ ୧୬ତମ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭିକ୍ସ ଇରାଡିକେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖରେ ସଂସ୍ଥାନର ଏକ ବିଶେଷ ଦଳ ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାବାନଗର ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦଳକୁ ଗାଇନେକୋଲଜିକାଲ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡା. ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଓଡିଶାର ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡା.ହରପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।


ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଭାବାନଗର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ନିବାସରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ କୃତଜ୍ଞତାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ଦଶକ ଧରି ନାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

‘ପାପାନିକୋଲାଉ ସମ୍ମାନ’ ହେଉଛି ଏକ ଗରିମାମୟ ପୁରସ୍କାର, ଯାହା ସର୍ଭିକ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସର (ଗର୍ଭାଶୟ ମୁଖ କର୍କଟ)ର ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ଓ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧିରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ଚିକିତ୍ସକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜର୍ଜ ପାପାନିକୋଲାଉଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପାପ୍ ସ୍ମିୟର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଭିକ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । କଟକର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ସଂସ୍ଥା ମାନେ ନାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସର୍ଭିକ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରତିରୋଧ ସଚେତନତା ପ୍ରଚାରରେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ଓ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଏହି ମହତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି।



ପ୍ରଫେସର ଡା. ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ତାଙ୍କର ଶତାବ୍ଦୀ ଦୀର୍ଘ କରୁଣା, ସେବା ଓ ନିଷ୍ଠାର ଯାତ୍ରାକୁ ଗରିମାମୟ କରିଛି l ଏହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ୀର ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କ ପଥକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ।

କଣ 'ପାପାନିକୋଲାଉ ପୁରସ୍କାର' ?

୧୯୫୮ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାପାନିକୋଲାଉ ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ଆମେରିକୀୟ ସାଇଟୋପାଥୋଲୋଜିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ । ସାଇଟୋପାଥୋଲୋଜିରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଣେ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ପିଏଚଡି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ଏହା ନେତୃତ୍ୱ, ସେବା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତତାରେ ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ ।

TAGGED:

CENTENARIAN PHYSICIAN LAKSHMI BAI
PROFESSOR LAKSHMI BAI
CENTENARIAN DOCTOR DR LAKSHMI BAI
WOMAN DOCTOR TO DONATE LIFE SAVINGS
PAPANICOLAOU AWARD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.