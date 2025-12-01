ETV Bharat / state

ସେବାରେ ଲାଗିବ ସଞ୍ଚିତ ପୁଞ୍ଜି:100ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ AIMSକୁ 3କୋଟି ଦାନ କଲେ ଶତାୟୁ ଡାକ୍ତର

ନିଜର ଶହେ ତମ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈଙ୍କ ନିଆରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ।

Centenarian doctor donates Rs 3 crore 40lakhs to AIIMS
100ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ AIMSକୁ 3କୋଟି ଦାନ କଲେ ଶତାୟୁ ଡାକ୍ତର (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 1, 2025 at 9:12 PM IST

|

Updated : December 1, 2025 at 10:18 PM IST

4 Min Read
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର:ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିକୁ । ରୋଗ ସହ ଲଢି ସେ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାଭାବ ରୋଗୀକୁ କେତେ ଅସହାୟ କରିଦିଏ । ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ସାୟାହ୍ନରେ ସଞ୍ଚିତ ପୁଞ୍ଜିକୁ ସେଇ ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପି ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଶତାୟୁ ମହିଳା ତଥା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈ । ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର 100ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସେ ରଖିଥିବା 3କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭୁବନେଶ୍ୱର AIMSକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ଅର୍ଥରେ ମହିଳା କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାର ସ୍ବପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି । ମହିୟସୀ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...

100ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ AIMSକୁ 3କୋଟି ଦାନ କଲେ ଶତାୟୁ ଡାକ୍ତର (Etv Bharat)


ସୁନାମଧନ୍ୟା ଡାକ୍ତର, ଦରଦୀ ମହିଳା ତଥା ସମାଜସେବୀ
ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈ । ଦିନ କେଇଟା ପରେ ପାଳିବେ 100 ତମ ଜନ୍ମଦିନ । ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟା ଡାକ୍ତର, ଦରଦୀ ମହିଳା ଆଉ ସମାଜସେବୀ । ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାଁନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୁତୁରାଙ୍କୁ ପୁଅ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈ । ସେ ଏବେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈ ଏକାକୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଭାବାନଗର ସ୍ଥିତ ଘରେ ରହୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାଣିବା ପରେ ପୁତୁରା ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଏହି ଟଙ୍କା AIMSକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

Dr. Laxmibai receiving the award from Nehru
ନେହରୁଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈ (file Photo)

ଡାକ୍ତର ଭାବେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି

ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ପି.ଭାରତୀ କହିଛନ୍ତି, 1926 ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈଙ୍କର ଜନ୍ମ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟି ହାଇସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ ସେ କାକିନାଡାରେ ଇଣ୍ଟର ମିଡିଏଟ କରିଥିଲେ । ପରେ କଟକ ଏସସିବିରେ ଏମବିବିଏସ କରି 1950ରେ ପାସ କରିଥିଲେ । ୧୯୫୮ରେ ମାଡ୍ରାସ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଡିଜିଓ ଆଣ୍ଡ୍ ଏମ୍‌ଡି ଇନ୍ ‘ଓ ଏଣ୍ଡ ଜି' କରିରିଥିଲା । ୧୯୫୦ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍‌ପିଟାଲରୁ ଚାକରୀ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ । ଡାକ୍ତରୀରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ । ଶେଷରେ ୧୯୮୬ରେ ଏମ୍‌ କେସିଜିରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି ।

Professor Dr. Lakshmi Bai
ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈ (Etv Bharat)

ଓଡିଶାରେ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର-

ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ସେହିସମୟରେ ବ୍ରିଟେନ ଗସ୍ତ କରି ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହାର ଲାଲ ନେହରୁରୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ।

Professor Dr. Lakshmi Bai
ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈ (Etv Bharat)

ଡାକ୍ତର ପି.ଭାରତୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ସମାଜସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିଆସିଛନ୍ତି । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ସେ ସାଇକ୍ଲୋନ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାହାଜ୍ୟ ମାଗେ ସେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ ଉପରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ

100 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବି ସେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବନ୍ତିନି । ସକାଳ 5ଟାରୁ ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଜଣେ ନାରୀଭାବେ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୁବ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ । ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢି ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ । ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଆଦି ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ପଢନ୍ତି ।

Professor Dr. Lakshmi Bai
ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈ (Etv Bharat)

ସାହି ବାସିନ୍ଦା କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ଦାନୀ ମହିଳା । ସେ ଗୀତା ଭବନ, ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଘରୋଇ ସହାୟିକା ପାର୍ବତୀ । ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ସେ 80 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନିଜ କାମ ନିଜେ କରୁଥିଲେ । ପୂଜା, ପୁରାଣରେ ତାଙ୍କର ସମୟ କଟୁଥିଲା । ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି ଗଦଗଦ ହୋଇ କହନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ।

Professor Dr. Lakshmi Bai
ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈ (Etv Bharat)

ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିବେ 100 ତମ ଜନ୍ମଦିନ

ନିଜର 100 ତମ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଏଥର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ । ଏହି ଦିନ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସଞ୍ଚିତ ତିନି କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିବେ AIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ । ସେହି ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହେବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି । ଟଙ୍କା ଦାନ ପାଇଁ ହସ୍‌ପିଟାଲ୍ ସହ ଆଲୋଚନା ସରିବା ପରେ କାଗଜପତ୍ର କାମ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି । ତାଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ।

ଜୀବନବ୍ୟାପି ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଲାଗିବ

AIMSକୁ ଟଙ୍କା ଦାନ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି । ମହିଳା କର୍କଟ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍‌ସକୁ ଦାନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରୀ ତଥା ଜଣାଶୁଣା ପସ୍ତୁତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସର ପି. ଭାରତୀ ଓ ଡା. ଭାରତୀ ମିଶ୍ର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି।

ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ ଭାରତଜ୍ୟୋତି ଆଓ୍ବାର୍ଡ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସ୍‌ନାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସୋସାଇଟି ଆଓ୍ବାର୍ଡ ଏବଂ ବେଷ୍ଟ୍ ସିଟିଜେନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି।

Centenarian doctor donates Rs 3 crore 40lakhs
AIMSକୁ 3କୋଟି ଦାନ କଲେ ଶତାୟୁ ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈ (Etv Bharat)

ଗତ ଶହେ ବର୍ଷର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ନିରୀହ ଓ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ମନରେ ରହିଥିବା ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ନିଜର ନିଷ୍ଠାପର ସେବା ମନବୃତ୍ତି ଏତେ ବୟସର ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିନି । ସେଥିପାଇଁ ଶତାୟୁ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏପରି ନିଆରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ।

Centenarian doctor donates Rs 3 crore 40lakhs
AIMSକୁ 3କୋଟି ଦାନ କଲେ ଶତାୟୁ ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈ (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

Last Updated : December 1, 2025 at 10:18 PM IST

