ଜନଗଣନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଲେ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗାଡ଼ି: 3 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ
ଅନନ୍ତପୁର ସାହିରେ ଜନଗଣନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୪ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାପା ଓ 2 ପୁଅଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ: ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : April 22, 2026 at 2:41 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଜଣଗଣନା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବାପା ପୁଅଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଲେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନନ୍ତପୁର ସାହିରେ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ୪ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ବାପା ଓ 2 ପୁଅ । ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରାଜସ୍ବମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ଜଣଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ:
କାମାକ୍ଷାନଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନନ୍ତପୁର ସାହିରେ ବାପା ଓ ଦୁଇ ପୁଅ ଜନଗଣନା ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ୪ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ହେଲେ ଜନଗଣନା ଚାର୍ଜ କିରାଣୀ ରଘୁନାଥ ଦୀକ୍ଷିତ, ସର୍କଲ-୨ର ସୁପରଭାଇଜର ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରା, କର୍ମଚାରୀ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଲତା ସାହୁ ଓ ସତୀନ ବିରେନ ବେହେରା । କାମାକ୍ଷାନଗର ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନନ୍ତପୁର ସାହିକୁ ଜନଗଣନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଗୋଡେଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲେ:
ଅନନ୍ତପୁର ସାହିରେ ନିକୁଞ୍ଜ ଶତପଥୀଙ୍କ ଘରକୁ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ନିକୁଞ୍ଜ ଶତପଥୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ 2 ପୁଅ ଏହି ଜଣଗଣନା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ନିକୁଞ୍ଜଙ୍କୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖୋଦ ନିକୁଞ୍ଜ ଓ ତାଙ୍କ 2 ପୁଅ ଏହି ଜନଗଣନା କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାଇକ ସହ ସ୍କୁଟିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଏହାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ:
ଜନଗଣନା ଚାର୍ଜ କିରାଣୀ ରଘୁନାଥ ଦୀକ୍ଷିତ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ନିକୁଞ୍ଜ ଶତପଥୀଙ୍କ ଘରକୁ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲୁ । ମାତ୍ର ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଅପଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଆମର ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ । ଆମେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ହେଲେ ସେମାନେ ବୁଝି ନଥିଲେ । ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର । ସରକାର ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା:
ସର୍କଲ-୨ ସୁପରଭାଇଜର, ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ସେମାନେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । ମୁଁ ଆମର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲି । ଆମେ 4 ଜଣ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ସେମାନେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ମୋ ଗାଡି଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ । ଆମର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ଆସି ନଥିଲୁ । ଏପରି ହେଲେ ଆମକୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ?"
ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ:
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ଏନ୍ଏସି, ପ୍ରଦତ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ । ଏକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । ଆଜି ପୁଣି ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଗାଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।"
ସଠିକ୍ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ:
ଏହି ଘଟଣା ନେଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିନମଣି ନାଏକ ଏବଂ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । କାମାକ୍ଷାନଗର ପୋଲିସ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ଓ 2 ପୁଅଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଜନଗଣନା ପରି ଏକ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାମ ଚାଲୁ ରହିଥିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଘରେ ପଶିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିପାରନ୍ତି । ଏଥିପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସତର୍କ ରହିବା ସହ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ହେଲ୍ପଲାଇନ ୧୧୨ର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପି ଅଭିନବ ସୋନକର କହିଛନ୍ତି ।
ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଜନଗଣନା ବେଳେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଇଛି । ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ରୁ ଅପରାହ୍ନ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଜନଗଣନା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦାରଖ କରିବେ । ଅପରାଧୀ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହରୁ ଜନଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ