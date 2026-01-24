ଏପ୍ରିଲରୁ ଜନଗଣନା: ଜନତାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ୩୩ ପ୍ରଶ୍ନ
2026 ଏପ୍ରିଲରୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡିଜିଟାଲ ଉପାୟରେ ଜନଗଣନା ହେବ । ଏଥିରେ ପରିବାର, ଘର ଓ ଗାଡ଼ି ସମେତ 33 ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଦେବେ ଜନ ସାଧାରଣ ।
January 24, 2026
Census April 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜନଗଣନା ୨୦୨୭ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ଏଥର ଜନଗଣନା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ୩୩ ପ୍ରଶ୍ନ ? ଏହାର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଘର, ପରିବାର, ଗାଡ଼ି ଆଦି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଜନଗଣନା ସମୟରେ ପରିବାରର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ । ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜନଗଣନା କରାଯିବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚଳିତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବେ । ଏଥିରେ ଘର ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଏବଂ ଘର ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨୦୨୭ ଫେବ୍ରୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏଥିରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଘରଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ବା ସେଲଫ୍ ଏନ୍ୟୁମରେସନର ବିକଳ୍ପ ବି ଦିଆଯିବ । ୨୦୨୧ ରେ ଜନଗଣନା ହେବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ଏହା ୨୦୨୭ରେ ପୂରଣ ହେବ ।
ଡିଜିଟାଲ ଉପାୟରେ ହେବ ଜନ ଗଣନା :
ଚଳିତ ଥର ଜନଗଣନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେବ । ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ । ମୋବାଇଲ ଆପ୍, ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ରିଅଲ ଟାଇମ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଦ୍ୱାରା ଜନଗଣନା ଯଥା ସମ୍ଭବ ପେପର ଲେସ ହେବ । ଏହି ଆପ୍ ଉଭୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଏବଂ ଆଇଓଏସରେ କାମ କରିବ । ଜାତି ସହ ଜଡ଼ିତ ତଥ୍ୟ ବି ଡିଜିଟାଲ ଉପାୟରେ ହାସଲ କରାଯିବ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜନଗଣନାରେ ଜାତି ଗଣନାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଂରେଜ ଅମଳରେ ୧୯୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତି ଆଧାରିତ ଜନଗଣନା ହୋଇଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ।
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । 2011ରେ ଦେଶରେ ଶେଷ ଜନଗଣନା ହୋଇଥିଲା । ୨୦୨୧ରେ ଜନଗଣନା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ, କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଜନଗଣନା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା । ଜନଗଣନା ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ବଢିଯିବ । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇସାରିଛି । ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଜନଗଣନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଧୁନିକ କାରିଗରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି । ୨୦୨୭ ମସିହା ମଧ୍ୟ ଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ । ଓଡିଶାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗୁଆ ସାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ।"
