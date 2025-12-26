ETV Bharat / state

କାଲିଠୁ ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର

ନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର । ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ରହିଛି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ?

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 26, 2025 at 10:36 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର । ସେହିପରି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ । ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନ ୯ ଟା ସମୟରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଁଚିବେ । ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିବେ । ଅପରାହ୍ନ ୧୧ ଟା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପହଁଚିବେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେ କୋଣାର୍କ ଗସ୍ତ କରିବେ । ଅପରାହ୍ନ ୩ ଟା ସମୟରେ କୋଣାର୍କରେ ପହଁଚିବେ । ଶନିବାର ରାତିରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଟିମ କୋଣାର୍କରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ । ଡିସେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ରବିବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୯. ୪୫ ମିନିଟରେ ସେ ପୁରୀର ରଘୁରାଜପୁର, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବେ ।

ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଟିମ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି ପରିଦର୍ଶନରେ ଯିବ । ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଡିସେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଅପରାହ୍ନ ୩ ଟା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ । ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ । ସେହିଦିନ ରାତିରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଓ ଟିମ ଓଡିଶାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

