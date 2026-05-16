CBSEର ତିନି ଭାଷା ନିୟମ; ୯ମ ଓ ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଭାଷା ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ତୃତୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ‘ଓଡ଼ିଆ’ ସହିତ ୧୯ଟି ଭାଷା ସ୍ଥାନିତ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : May 16, 2026 at 8:32 PM IST
CBSE THREE LANGUAGE RULE ଭୁବନେଶ୍ବର: CBSE ନବମ, ଦଶମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୩ ଭାଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି । ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଘୋଷିତ ୩ ଭାଷାରୁ ୨ଟି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାଟିଭ୍ ଭାଷା ରହିବ । ତୃତୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ‘ଓଡ଼ିଆ’ ସହିତ ୧୯ଟି ଭାଷା ସ୍ଥାନିତ ରହିଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ୨୦୨୬- ୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ୯ମ ଏବଂ ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଭାଷା ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏନେଇ ଏକ ସର୍କୁଲାରରେ ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ, ସଂଶୋଧିତ ଗଠନକୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP) ୨୦୨୦ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା (NCF-SE) ୨୦୨୩ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ।
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ୧ ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ୯ମ ଏବଂ ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଭାଷା, R1, R2 ଏବଂ R3 ର ଅଧ୍ୟୟନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଯିବ । ବୋର୍ଡ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ମୂଳ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ତୃତୀୟ ଭାଷା ପାଇଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ ।
ତେବେ ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଚାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
୨୦୨୬- ୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ NCERT ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବୋର୍ଡ କହିଛି । ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ CBSE କହିଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରାଯିବ ।
ସଂଶୋଧିତ ଭାଷା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ସେହି ଦୁଇଟି ଭାଷା ବାଛିପାରିବେ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ମନୋନୀତ ଭାଷା ମାତୃଭାଷା ହୋଇଥାଏ । ବିଦେଶୀ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଭାଷା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର