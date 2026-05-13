ସିବିଏସଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଫଳ ପ୍ରକାଶ: ଓଡ଼ିଶାରେ ପାସ୍ ହାର ୭୬.୮୧%

ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଜିଅନ (ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଛତିଶଗଡ଼)ରେ ପାସ୍ ହାର ୮୧.୭୧% ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ୍ ପାସ୍ ହାର ୭୬.୮୧ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମିନତୀ ସିଂହ

CBSE Class XII Results Out: Odisha Records 76.81% Pass Rate
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 13, 2026 at 4:42 PM IST

Updated : May 13, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (Central Board of Secondary Education) ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୬ ମସିହାର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଜି (ବୁଧବାର) ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାତୀୟ ପାସ୍ ହାର ୮୫.୨୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୩.୧୯% କମ ।


ପ୍ରକାଶିତ ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଜିଅନ (ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଛତିଶଗଡ଼)ରେ ପାସ୍ ହାର ୮୧.୭୧% ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ୍ ପାସ୍ ହାର ୭୬.୮୧ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ପାସ ହାର ୭୮.୭୪% ଥିଲା ।

ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ । ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ । ଆମର ଏହି ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବପିଢ଼ି ହିଁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ସାରଥୀ ସାଜିବେ । ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସଫଳ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି ।"


ଓଡ଼ିଶାରେ ଝିଅମାନେ ପୁଣିଥରେ ପୁଅମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାସ ହାର ୭୯.୮୪ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେଳେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାସ ହାର ୭୪.୩୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 537 ସ୍କୁଲର ମୋଟ୍ ୪୦,୩୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୨୬୩ଟି ପରୀକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୦୯୫୫ ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ।

ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସିବିଏସଇର ଅଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଡିଜିଲକର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ।

"ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଖୁବ ଖୁସି । ମୁଁ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛି । କଳାରେ ମୋର ୯୮.୬% ମାର୍କ୍ସ ଅଛି । ମୁଁ ମୋର ବାପା, ମା ଓ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେବି," କହିଲେ, ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନଲ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ତରୁଣ ତପନ ଭୂୟାଁ ।

ବାଣିଜ୍ୟ ଛାତ୍ରୀ ଚାହତ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଫଳ ମିଳିଛି । ମୁଁ ୯୮.୪% ମାର୍କ ରଖିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ ଖୁସି ।"

ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାସ ହାର ୯୭.୩୪% ଥିବା ବେଳେ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାସ ହାର ୯୬.୮୨% ଏବଂ ସିବିଏସଇ ଅଧିନସ୍ଥ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଗରେ ପାସ ହାର ୭୭.୨୧% ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପାସ ହାର ୭୪.୯୬% ରହିଛି ।


ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ ପାସ୍ ହାର କମ୍ ଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । "ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏବର୍ଷ ଉଭୟ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପାସ୍ ହାର କମିଛି । ଏହାକୁ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବା ଦରକାର । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଭଲ ମାର୍କ୍ସ ରଖିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା," କହିଲେ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସନ୍ଦୀପ ମହାପାତ୍ର ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

