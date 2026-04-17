CBSE Result; ଚମକିଲେ ଦିନମଜୁରିଆଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ବସଚାଳକଙ୍କ ପୁଅ 97% ଏବଂ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ 91% ମାର୍କ
ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଫଳାଫଳରୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ବରଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଏପଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପିତାମାତା । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : April 17, 2026 at 10:44 PM IST|
Updated : April 17, 2026 at 10:54 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: "ପୁଅ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରରେ ହେଉ । ଆଗକୁ ଭଲ ଅଫିସରଟିଏ ହେଲେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗର୍ବିତ ହେବି । ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲର ଗାଡି ଚଲାଏ । ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ସମୟ ଦେଇ ପାରିନାହିଁ । ପୁଅ ସିବିଏସଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ 97 ପ୍ରତିଶତ ଆଣିଛି । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ । ଯେତିକି ସେ କଷ୍ଟ କରିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ମାର୍କ ରଖିଛି । ଆଗକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ରହିଛୁ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବୁ ।" ସିବିଏସଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ କରାପଲ୍ଲୀ ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୃତି ଛାତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡା ସଫଳତାର ସହିତ 97 ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖି ଉତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦିନ ମଜୁରିଆ (ଡ୍ରାଇଭର) ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୁଁହରୁ ଖୁସିରେ ବାହାରିଥିବା କିଛି ପଦ କଥା ।
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଗର୍ବିତ ବାପା ହେଲେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବେହେରା । ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରିନ୍ତି ସେ । ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ୯୧ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖି ସଫଳତା ପାଇଛି । ଝିଅର ସଫଳତା ନେଇ ବାପାଙ୍କ କହିବା କଥା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୋ ଝିଅର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଯୋଗାଇଛି । ମୋ ଝିଅ ୯୧ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି । ଝିଅ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିବା ବେଳେ ସେ ଯାହାବି ପଢିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାପା ଶଙ୍କର୍ଷଣ । ତେବେ ସିବିଏସଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଯେ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ବରଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏହଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ।
ସଫଳତା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରାଥମିକତା ନୁହେଁ-
କୌଣସି ସଫଳତା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରାଥମିକତା ନୁହେଁ ବରଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ପରିଶ୍ରମର ରହିଥାଏ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ । ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସହରର ଜଣେ ବସଚାଳକଙ୍କ ପୁଅ ୯୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାର୍କ ରଖି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ରଖିଛନ୍ତି ୯୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାର୍କ । ଦୁହେଁ ବଡ ହେଲେ ୟୁପିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦେଶର ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ଦେଖିବା 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାଫଳରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବହୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିଜର ଶତପ୍ରତିଶତ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା । ହେଲେ ଚଳିତବର୍ଷର ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ରହିଛି ଟିକେ ନିଆରା । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆର୍ମି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବସ୍ ରେ ଛାଡିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଥିବା ଜଣେ ସ୍କୁଲ ବସ ଚାଳକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖିଛନ୍ତି ୯୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାର୍କ । କରାପଲ୍ଲୀ ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତଥା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡା ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ।
ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ତଥା କୃତି ଛାତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଚଳିତଥର ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ମୁଁ ୯୭.୮ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିଛି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶ ଖୁସି । ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ନିଜ ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି । ଯେତିକି ସମୟ ପଢୁଥିଲି ଫୋକସ୍ ଦେଇ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ।"
ସେପଟେ ନିଜ ପୁଅର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଗାଡି ଚଲାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ ତେଣୁ ପୁଅକୁ ସେଭଳି ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରେନାହିଁ । ହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିରେ ସେ ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ନେଇ ମୁଁ ବେଶ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବଡ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆର୍ଶିବାଦରେ ଜଣେ ଭଲ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା । ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳେ ସେହି ସମୟରେ ଭଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେବା ସହିତ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେପରି ବିଚ୍ୟୁତ ନହେବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଏପରିକି ନିଜ ପୁଅର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ମାଁ ବନିତା ପଣ୍ଡା । ପୁଅ ଏହି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା ବୋଲି କହିବା ସହିତ ତାର ସମସ୍ତ ପାଠ ପଢିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପଡା ଆଦର୍ଶ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବେହେରାଙ୍କ କନ୍ୟା ରଞ୍ଜିତା ବେହେରା ସି.ବି.ଏସ୍.ଇ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ୯୧ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଇଛି । ରଞ୍ଜିତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସି.ବି.ଏସ୍.ଇ ଭଳି ବୋର୍ଡରେ ୯୧ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିବା ସାଧାରଣତଃ ଏକ କଠିନ ଯାତ୍ରା ଥିଲା । 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସିବିଏସ୍ଇରେ ପଢିବା ସତେଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥାଏ । ଏପରିକି ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସେତେଟା ସ୍ୱାଧିନତା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ମିଳିଥିବା ସହଯୋଗ ସହିତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପଦେଶ ଏବଂ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମୋତେ ଏଭଳି ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ୟୁପିଏସ୍.ସି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବାପା ସବୁବେଳେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ସେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ମା ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ପରିବାରରେ ବାପା ଓ ମା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କମ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା ଆମର ଝିଅ କିଛି କରିବ, ତାହାହିଁ ମୋତେ ସଫଳତା ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତା ।
ସେପଟେ ଝିଅର ସଫଳତା ନେଇ ବାପା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବେହେରାଙ୍କ କହିବା କଥା ରାଜମିସ୍ତ୍ରି ଭାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୋର କନ୍ୟା ୯୧ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ତାହାର ସପଳତା ପଛରେ ମାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । କେବଳ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିଛି ହେଲେ ତାହାର ଶିକ୍ଷାଦାନ କଣ ହେଉଥିଲା ତାହାକୁ ମା ହିଁ ବୁଝୁଥିଲେ । ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାତ୍ର ପଞ୍ଚମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ଦଶମ ସିବିଏସ୍.ଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ୯୧ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିବ ତାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାପା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ।
ସେପଟେ ମା ସୁଦଷ୍ଠା ବେହେରାଙ୍କ କହିବା କଥା ଝିଅର ଏଭଳି ସଫଳତା ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆଣି ଏଭଳି ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢାଇବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ରହିଥିଲା । ଏପରିକି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଆଉ ପଠାଇପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହର କରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି । ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏନେଇ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା ମୋର ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ପଢିବ ହେଲେ ତାହାର ସଫଳତା ପାଇ ଆଜି ଆମେ ବେଶ ଖୁସି ।
ସେପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା କଥା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ବେହେରାଙ୍କ ସଫଳତା ନେଇ ଆମେ ବେଶ ଖୁସି । ରଞ୍ଜିତା ସଫଳତା ପାଇବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଥିଲା ହେଲେ ତାର ପ୍ରତିଶତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ତାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିଥିବା ଆମେ ଦେଖିବା ସହିତ ଆମେ ଗାଇଡ୍ କରିଥିଲୁ । ହେଲେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହିତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର