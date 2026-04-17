ETV Bharat / state

ସଫଳତାର ସିକ୍ରେଟ କହିଲେ ସିବିଏସଇ ଟପ୍ପର, ଭୁବନେଶ୍ବରର କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ରେଜଲ୍ଟ ?

ସିବିଏସଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ବ ହାସଲ କରିଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଛାଡିଥିଲେ, ଚାପମୁକ୍ତ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପଢୁଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ

ସଫଳତାର ସିକ୍ରେଟ କହିଲେ ସିବିଏସଇ ଟପ୍ପର
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 17, 2026 at 7:47 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସିବିଏସଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃତିତ୍ବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । କିଏ 500ରୁ 500 ଅର୍ଥାତ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ 99.9% ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ପଛର ରାଜ୍‌ କଣ ? କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ ଜଣେ ଶହେରୁ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ । ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି କୃତିତ୍ବ ହାସଲ କରିଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । କିଏ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲା ଆଉ କିଏ ପାଠ ପଢିବା ସହ ଚାପମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ କରୁଥିଲେ । ଜାଣନ୍ତୁ ସିବିଏସଇ କୃତିତ୍ବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳତାର ସିକ୍ରେଟ ।


99.8% ରଖିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ, ବାରମ୍ବାର ପଢିଲେ ଚାପ ରୁହେନି:

ମଦର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ସାମଲ ସଫଳତାକୁ ନେଇ କୁହନ୍ତି, ‘ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ 99.8 ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିଛି । 4 ବିଷୟରେ 100 ମାର୍କ ଆସିଛି । ସମସ୍ତ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପରିବାରକୁ ଦେଉଛି । ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢିଲେ ଲେଖିଲେ ଚାପ ରହିବ ନାହିଁ ବରଂ ସବୁ କିଛି ମନେ ରହିଯିବ । ଦୈନିକ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢୁ ।’ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ, ଲାପଟପ୍‌ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ସାମଲ ।

ସଫଳତା ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଟପ୍ପର

ସଫଳତାର ସିକ୍ରେଟ କହିଲେ ଟପ୍ପର:
ମଦର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଟପ୍ପର ରିସିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଚଳିତ ବର୍ଷ 99.44% ମାର୍କ ରଖି ଦଶମରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛି । ଦୈନିକ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି । ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସହିତ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ।’ ପାଠ ପଢ଼ା ମଝିରେ ମଝିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

CBSE ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର କୃତିତ୍ବ ଲାଭ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହେ:

ଏପଟେ ଟପ୍ପର ଟିନା ରଥ କହିଛନ୍ତି, ‘ଚାପ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ଭାରତ ନାଟ୍ୟମ୍‌ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି । ନୋବେଲ ଲେଖୁଛି ପଢୁଛି ମଧ୍ୟ, ଘରେ କିଛି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାପରେ ଥିଲେ ଟିକେ ସମୟ ଖେଳେ । ଯେଉଁଥିରେ ଚାପ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା । ମୋର କେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନାହିଁ । ୟୁଟ୍ୟୁବ କେବେ ଦେଖିନି । କେବଳ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭଳି କିଛି ଭିଡିଓ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖେ । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ସେହିଭଳି ଭିଡିଓ ଦେଖେ । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 2-3 ଘଣ୍ଟା ବଢୁଥିଲି । ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲା ତେବେ ଦିନକୁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ପ୍ରତି ଚାପ୍ଟରକୁ 4-5 ଥର ଲେଖିବା କରିଛି । ଲେଖିବା ଦ୍ଵାରା ମନେ ରହୁଥିଲା । ବୁଝିପାରୁଥିଲି ତାହା ସହିତ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ସୋନାକ୍ଷୀ ପାଢୀ

ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା କଥା...


ଟପ୍ପର ଆଲିଶା ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ମନଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି । ଭାବନ୍ତି, ଆମେ ଟପ୍‌ କରିଦେବୁ । କିନ୍ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ତାହା ହୋଇନଥାଏ । ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଡ ଅଛି ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ସାମ୍ପୁଲ ପେପର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଏନସିଇଆରଟି ବହି ପଢିବା ଦରକାର । ଦୈନିକ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରେ । ଯେତେବେଳେ ପାରିବ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।’

ଶ୍ରେୟାଂଶ ନନ୍ଦ



ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ରେଜଲ୍ଟ ?

କିଟ୍‍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସ୍‍ନାଲ୍‍ ସ୍କୁଲ:

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (ସିବିଏସ୍‍ଇ) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଟ୍‍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସ୍‍ନାଲ୍‍ ସ୍କୁଲ୍‍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲ୍‍ର ଛାତ୍ର ଅଦ୍ୱେୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସର୍ବାଧିକ ୯୯.୮ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖି ସ୍କୁଲ୍‍ ଟପ୍ପର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱସ୍ତିକା ମିଶ୍ର ୯୯.୪ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । କିଟ୍‍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସ୍‍ନାଲ୍‍ ସ୍କୁଲ୍‍ର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍‍ କରିଥିବା ବେଳେ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ।

CBSE ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର କୃତିତ୍ବ ଲାଭ କରିଥିବା ଛାତ୍ର


ସେହିପରି କିଟ୍‍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସ୍‍ନାଲ୍‍ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍‍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେନ୍‍ ଗ୍ଲୋବରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବେଶ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେନ୍‍ ଗ୍ଲୋବ ଛାତ୍ର ସାତ୍ତ୍ବିକ ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ସର୍ବାଧିକ ୯୫.୪ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖି ସ୍କୁଲ୍‍ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଅଦ୍ୱେୟ ସ୍କୁଲ୍‍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କିଟ୍‍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସ୍‍ନାଲ୍‍ ସ୍କୁଲ୍‍ର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସହପାଠୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।



BJEM ସ୍କୁଲର ରେଜଲ୍ଟ:

CBSE ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷାରେ BJEM ସ୍କୁଲର ୨୫୧ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ୧୦୦% ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ୯୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୯୦% ଓ ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ପାଇଥିବାବେଳେ ମୋଟ ୯୦% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ବିଭାଗରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । କଳ୍ପିତା ସାବତ ୪୯୯/୫୦୦ (୯୯.୮%) ମାର୍କ ପାଇ ସ୍କୁଲର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ।

CBSE ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର କୃତିତ୍ବ ଲାଭ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀ
ODM ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ରେଜଲ୍ଟ: ଓଡ଼ିଏମ ସ୍କୁଲରେ 312 ଜଣ ପାସ କରିଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲର ପାସ ହାରାହାରି 86.45% ରହିଛି । ତେବେ 99% ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି 14 ଜଣ, 98% ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି 37 ଜଣ, 95%ରୁ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି 78 ଜଣ । ସେହିପରି ଭାବରେ 90% ରୁ ଅଧିକ ରଖିଛନ୍ତି 152 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ତେବେ ସ୍କୁଲର ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି 99.6% 3 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ସ୍କୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ମାର୍କ 99.4% 4 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।



ଡିଏଭି ପୋଖରୀପୁଟର ରେଜଲ୍ଟ:

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଡିଏଭି ପୋଖରୀପୁଟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମଗ୍ରିକ ସଫଳତା ୮୮.୫୮ ପ୍ରତିଶତ ରହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଯାହାକି ପୂର୍ବ ତିନିବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ସର୍ବାଧିକ । ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୋଟ ୧୮୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୮ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ୯୦% ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଆୟୁଷୀ ଦାଶ ୯୯.୮୦% ନମ୍ବର ସହ ପ୍ରଥମ, ଅନ୍ଵେଷା ପଣ୍ଡା, ମୃଣାଳ ରାଉତ, ନିଖିଲେଶ ପ୍ରସାଦ ରଥ ୯୯.୪୦% ରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଏବଂ ୯୯.୨୦% ନମ୍ବର ସହ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର ଓ ଅକ୍ଷିତା ମହାନ୍ତି ଯୁଗ୍ମ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ସଫଳତା ପାଇଁ ମାତାପିତା, ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ବିପିନ କୁମାର ସାହୁ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଷୟଭିଭିକ ଶତପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖି ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।


ଓଏଭି ସ୍କୁଲର ରେଜଲ୍ଟ:

ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ରେ ଓଏଭି ସଂଗଠନରୁ ମୋଟ ୧୬,୯୬୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ. ଯେଉଁଥିରୁ ୧୫,୯୯୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଏଭିରେ ପାସ୍ ହାର 94.25% ରହିଛି । ମୋଟ ୮ ଜଣ ଛାତ୍ର ୯୯% ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକବ୍ୟତୀତ, ୧୫୯୮ ଜଣ ଛାତ୍ର ୯୦% ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ପାଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ଓଏଭି, ପଥରଚେପା, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଶ୍ରେୟାଂଶ ନନ୍ଦ ଏବଂ ଓଏଭି, ସତ୍ୟବାଦୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଶ୍ର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟେ ୯୯.୬% ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସୋନାକ୍ଷୀ ପାଢ଼ୀ (ଓଏଭି, ପଥରଚେପା) - ୯୯.୪%. ପ୍ରୟାଗ ନାୟକ (ଓଏଭି, ପଥରଚେପା) - ୯୯.୨%. ଅଂଶୁମାନ ପଣ୍ଡା (ଓଏଭି, ସୋରଡା) - ୯୯.୨% ।


ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜଲ୍ଟ:

ଓଡ଼ିଶାର ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ (EMRS) 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସିବିଏସଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । 27ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ମୋଟ 1480 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 1466 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷର ପାସ୍ ହାର 96.45%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ବର୍ଷର 93.07% ଥିଲା । ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପାସ୍ ହାର ହାସଲ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 9 ରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 12କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 90% ରୁ 99% ମଧ୍ୟରେ ପାସ୍ ହାର ଥିବା ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା 11 ରୁ 13 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । 90%ରୁ କମ୍ ପାସ୍ ହାର ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ 7ରୁ ମାତ୍ର 2କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ହାରାହାରି ପାସ୍ ହାର 93.66% ରହିଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ପାସ୍ ହାର 93.70% ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 96.45% ଫଳାଫଳ ସହିତ ଉଭୟ ହାରାହାରିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ।

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ EMRS, ଧାଙ୍ଗେରାର ମହେଶ ଭୂପତି ହେମ୍ବ୍ରମ ଏବଂ ହୀରାମଣି ବାସ୍କେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ 94% ହାସଲ୍ କରିଛନ୍ତି । EMRS, ବହଲଦାର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମାଝୀ 93.6% ରଖିଛନ୍ତି । EMRS କରଞ୍ଜିଆର ଆଲିନା ଆଲାମ 92.63% ପାଇଛନ୍ତି । EMRS ହିର୍ଲିର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଭତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 91.8% ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂମିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

CBSE RESULT 2026
ODISHA CBSE TOPPER
ODISHA TOPPER SUCCESS STORY
BHUBANESWAR CBSE RESULT
CBSE CLASS 10TH RESULT 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.