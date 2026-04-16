ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ CBSE ରେଜଲ୍ଟ; ୯୯.୦୨ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲର ଦୁଇ ଛାତ୍ର

ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଟପ୍ପର ହେଲେ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି । ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ। ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

CBSE CLASS 10TH BALASORE TOPPER
୯୯.୦୨ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲର ଦୁଇ ଛାତ୍ର
Published : April 16, 2026 at 9:32 AM IST

ବାଲେଶ୍ବର: ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ (CBSE) ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ଯେଉଁଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇଜଣ ଅଭିନନ୍ଦନ ସାହୁ ଓ ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ମିଶ୍ର ୯୯.୨ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଜିଲ୍ଲାରେ ଟପ୍ପର ବୋଲି ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଧାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲରେ ସମୁଦାୟ ୨୮୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୭୦ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ କେବଳ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ବାକି ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ।

ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି କହିଛନ୍ତି," ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି । ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଠର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ସହ ଆମକୁ ସରଳ ଭାବେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି । ଘରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି । ଦୈନିକ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ସମୟକୁ ବାଦ ଦେଇ ୬ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏବେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି । ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଠା କରିବି । ମୋ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।"

ସେହିପରି ସ୍କୁଲର ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଧାଂଶୁ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି । ଆମ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ସରଳ ପାଠପଢ଼ା ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଆମର ୨୮୨ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୩୦ ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆମ ପିଲାମାନେ ଲଗାତର ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ଟପ୍ପର, ଜିଲ୍ଲା ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲା ଜିଲ୍ଲା ଟପ୍ପର ହେବେ ଯାହା କାଲି ସକାଳେ ଜଣାପଡିବ। ଏଥର ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ଟପ୍ପର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଏ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... CBSE ଦଶମ ଫଳାଫଳ : 100 ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖି ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଲେ ଟିନା ରଥ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

