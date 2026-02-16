ETV Bharat / state

୧୭ ଫେବୃଆରୀରୁ CBSE ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ; 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପରାମର୍ଶ

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଅଭିନବ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।

CBSE 10th and 12th board exams from February 17
ଫେବୃଆରୀ ୧୭ରୁ CBSE ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 16, 2026 at 10:10 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: CBSE ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ତଥା ବିଦେଶର ୨୬ଟି ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି ୪୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। କିଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମୟ ଆନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଁଚିବେ ସେନେଇ CBSE ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସେଥିପଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

କଣ ରହିଛି ନିୟମ-


CBSE ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ ୧୦.୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସକାଳ ୧୦.୦୦ ଟା କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ/ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ତଥା ପରୀକ୍ଷା ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭି଼ଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ କୁହାଯାଇଛି । ଯଦ୍ଵାରା ପିଲାମାନେ CBSE ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ।

ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ CBSEର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଟ୍ରାଫିକ୍, ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି, ଦୂରତା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ସକାଳ ୧୦.୦୦ ଟା କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । କାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସକାଳ ୧୦.୦୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ।

ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଭଲ ଭାବରେ କରାନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଅଭିନବ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ବୋଲି ସିବି୍ଏସଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

