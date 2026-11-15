ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଟ୍ରାଫିକ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ CBI ରେଡ୍
ବନ୍ଦର ସରକାରୀ କ୍ୱାଟର ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଫିସ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ସିବିଆଇ ।
Published : November 15, 2026 at 11:58 AM IST
ପାରାଦୀପ(ଜଗତସିଂହପୁର): ପାରାଦ୍ଵୀପ ବନ୍ଦରର ଟ୍ରାଫିକ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ସିବିଆଇର ଚଢାଉ । ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଚଢାଉ କରାଯାଉଥିବା ପାରାଦୀପ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାରାଦୀପ ସ୍ଥିତ ବନ୍ଦର ସରକାରୀ କ୍ୱାଟର ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଫିସ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ।
କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି ?
ସିବିଆଇର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ପାରାଦୀପରେ ଚଢାଉ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଟିମ୍ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । ଏଥିସହିତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ଓ ଏରସମା ତହସିଲ ଅଧିନରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା:
ପାରାଦୀପ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମିଳିଥିବା ଅନୁସାରେ, ବନ୍ଦର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇଡି ଓ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଉଭୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସିବିଆଇ ଏକକାଳୀନ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ସିବିଆଇକୁ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଚଢାଉ ସମ୍ପର୍କରେ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ:
ତେବେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମ୍ପର୍କରେ CBI ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ତେବେ କେବଳ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ସେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଡେପୁଟି ଟ୍ରାଫିକ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପାରାଦୀପ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ତେବେ ଏହି ଚଢାଉରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାଲିଆପାଳ ସବରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ: ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଅଭିଯୋଗ
କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଧଳା କରିବାର ରାସ୍ତା ସାଜିଛି କି ପ୍ଲଟ୍ କିଣା ? ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଠାବ କଲାଣି ୧୪୭୧ ପ୍ଲଟ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର