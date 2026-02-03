ETV Bharat / state

ତଲାବିରା କୋଇଲା ଖଣି ଖନନରେ ଅନିୟମିତତା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ସିବିଆଇର ତନାଘନା

ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀ ସିବିଆଇର ଟିମ ପହଞ୍ଚି ତଲାବିରା -1 କୋଇଲା ଖଣି ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଛାନଭିନ କରିଛି l

ତଲାବିରା କୋଇଲା ଖଣି ଖନନରେ ଅନିୟମିତତା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ସିବିଆଇର ତନାଘନା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 3, 2026 at 7:52 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରରେ CBI ଟିମର ଚଢାଉ l ଆଜି ସକାଳୁ ଦିଲ୍ଲୀ CBIର 2 ଜାଣିଆ ଟିମ ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଖିଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଆସି ତନାଘନା କରିଛନ୍ତି । ତଲାବିରା-1 କୋଇଲା ଖଣି ନେଇ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି l ସିବିଆଇ ଟିମ ଏହି ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ l



ମୁଖ୍ୟତଃ 2005 ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଲାବିରା-1 କୋଇଲା ଖଣିକୁ ହିଣ୍ଡାଲକୋ କମ୍ପାନୀକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା l ସେହି ସମୟରେ କୋଇଲା ଖଣିରୁ ଅନୁମତି ଠାରୁ ଅଧିକ କୋଇଲା ଖନନ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ତଥା ପରିବେଶ ସ୍ୱୀକୃତିର ହନନ ଆଦି ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଜନ ଶୁଣାଣିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ l ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଆଜି ବହୁ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ CBI ଟିମ ଆସି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରା ଉଚରା କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି l

ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି CBI ପଚରା ଉଚରା କରିଛି, ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ 2010 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କ୍ରିଟିକାଲ ପାଲ୍ୟୁଟେଡ଼ ଏରିଆ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ l ଏହାସହ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖାଦାନ ନାକରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ l ତେବେ ଆମ ଅଭିଯୋଗକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ l ତେଣୁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପଠେଇ ଥିଲୁ l ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି l ଆଜି CBI ଟିମ ଆସି ଆମକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଛନ୍ତି l ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କ୍ରିଟିକାଲ ପାଲ୍ୟୁଟେଡ଼ ଏରିଆ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲେ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ନାଁ ନାହିଁ ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଥିଲେ CBI ଟିମ ।"

ଏହି ଘଟଣାର ପଚରା ଉଚରା ପାଇଁ 19 ଜଣଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଟିମ ଡାକିଥିଲେ କିନ୍ତୁ 10 ରୁ 12 ଜଣ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ l ଏହି ତଦନ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର 19 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ l


ଏହି ଘଟଣାରେ CBI ପଚାରା ଉଚରା କରିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ବାବୁ ଖିଣ୍ଡାର ମନବୋଧ ବିଶ୍ୱାଳ l ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରୁ CBI ର ଟିମ ଆସିଛନ୍ତି l ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଗୁଆ ଚିଠି କରିଥିଲେ l ଆମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି IB-Velly ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ l ତେଣୁ ଏହା କ୍ରିଟିକାଲ ପାଲ୍ୟୁଟେଡ଼ ଏରିଆ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ l ତେଣୁ 2010 ମସିହାରେ ତାଲାବିରା-1 ଖଣିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ହିଣ୍ଡାଲକୋ କମ୍ପାନୀ ଜନ ଶୁଣାଣି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ l ସେଠାରେ ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏହି ଖଣି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜମି ସହ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଏହି ଜନ ଶୁଣାଣିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଓ ଖଣି ନହେଉ ବୋଲି ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ l ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି CBI ଟିମ ଆମକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବାକୁ ଆସିଛି l ସେତେବେଳେ ଆମ ବିରୋଧ ଯୋଗୁ ଜନ ଶୁଣାଣିକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରେ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା l ସେତେବେଳେ ଆମ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ହିଣ୍ଡାଲକୋ କମ୍ପାନୀ କାମ କରିଥିଲା, ଅନୁମତି ଠାରୁ ଅଧିକ କୋଇଲା ଖନନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା l 2005 ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଲାବିରା-1 ଖଣି ହିଣ୍ଡାଲକୋ ହାତରେ ଥିଲା l ତେବେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଜନ ଶୁଣାଣି 2010 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା l ପ୍ରଥମେ 0.4 ତାପରେ 1.5 ଓ ପରେ 1.5 ରୁ 3.0 କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ସେତେବେଳେ ଏହି ଜନ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲା l"

ତେବେ ଏନେଇ CBI ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ CBI ପଚାରା ଉଚରା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ଦିଲ୍ଲୀରୁ CBI ଟିମ ତଲାବିରା-1 ବିଷୟ ରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ l"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

