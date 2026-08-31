ETV Bharat / state

୧୭.୨୨ କୋଟି ଚିଟଫଣ୍ଡ ଠକେଇ, 4 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସିଲିଗୁଡିରୁ ଗିରଫ କଲା CBI

ଗତ 28 ଅଗଷ୍ଟରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା ସିବିଆଇ । ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସିବିଆଇର ସୂଚନା ।

CBI Office
ସିବିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 31, 2026 at 11:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏକ ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ୪ ବର୍ଷ ଧରି ଫେରାର ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଗିରଫ କରିଛି । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 28ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସିଲିଗୁଡ଼ିରୁ ଦେବବ୍ରତ ଦତ୍ତଙ୍କୁ CBI ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖା ଟିମ୍ କାବୁ କରି ଗିରଫ କରିଛି । ଏନେଇ ସିବିଆଇ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

କଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ?


ସିବିଆଇ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବବ୍ରତ ଡିଏନ୍‌ବି ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ମାଲିକ । ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଠକେଇ ଏହି କରିଥିଲେ । ଜମାକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ୧୭ କୋଟି ୨୨ ଲକ୍ଷ ୩୯ ହଜାର ୪୫୩ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ଦେବବ୍ରତ ଫେରାର ଥିବା ସହ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ ।

2024ରେ NBW ଜାରି କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ:

୨୦୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍‌ରେ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି (ଆଇପିସି) ଏବଂ ପ୍ରାଇଜ୍ ଚିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମନି ସର୍କୁଲେସନ୍ ସ୍କିମ୍ସ (ବ୍ୟାନିଂ) ଆକ୍ଟ, ୧୯୭୮ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ତେବେ ଦେବଦତ୍ତ ଫେରାର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟ ୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୫ରେ ତାରିଖରେ ଏକ ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା (NBW) ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।


କେବେ ଗିରଫ କଲା ସିବିଆଇ ?

ତେବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଲିଗୁଡ଼ିରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସିଲିଗୁଡ଼ିରୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର CBI କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର: 4 ଜଣଙ୍କୁ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 115ଟି ଚୋରା ମୋବାଇଲ୍ ଫେରସ୍ତ

ବହୁଗୁଣ ଲାଭ ଦେବା ଆଳରେ ୨ଶହ କୋଟି ଠକେଇ; ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା EOW

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

CHIT FUND FRAUD ARREST
SILIGURI CHIT FUND
ଚିଟଫଣ୍ଡ ଠକେଇ
ସିବିଆଇ ଗିରଫ
CBI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.