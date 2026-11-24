CBI ଜାଲରେ ଦୁଇ GST ଅଧିକାରୀ, ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ନେଉଥିଲେ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ
ଦୁଇ ଜିଏସଟି ଅଧିକାରୀ ତିକେଲାଲ୍ ସୁଲିଆ ଓ ଦିଲ୍ କିଶୋର ରମନ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଧରିବା ମାତ୍ରେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ।
Published : November 24, 2026 at 11:11 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜିଏସଟି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାତ ଓ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନର ୨ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଜାଲରେ ଧରା ପିଡ଼ିଛନ୍ତି । ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି CBI । ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ CBI ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଦୁଇ ଜିଏସଟି ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ:
ଅଡିଟ୍ ଆଳରେ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ CBI ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ଅଧିକାରୀ ଦୁଇଜଣ ହେଲେ ତିକେଲାଲ୍ ସୁଲିଆ ଓ ଦିଲ୍ କିଶୋର ରମନ । ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ଏଠାରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
CBI ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ GST କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଅଡ଼ିଟ୍ କାମ ହୋଇଥାନ୍ତା । ହେଲେ ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ଅଡ଼ିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁ ନ ଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଗଡାଇ ଚାଲିଥିଲେ । ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରୁଥିଲେ । ଅଡ଼ିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନାମରେ ଏଭଳି ଭାବେ ୪ ବର୍ଷ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଅତିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି କାମ ପାଇଁ ଶେଷରେ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ କାମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକ୍ ଠୋକ କହିଥିଲେ । ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ସିବିଆଇ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସିବିଆଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲା ।
ଯୋଜନା ମୁତାବକ, ସୋମବାର (ନଭେମ୍ବର 23) ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଜିଏସ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସିଜିଏସ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ । ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଧରିବା ମାତ୍ରେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଟ୍ରାଫିକ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ CBI ରେଡ୍
ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ମାମଲାରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ସିବିଆଇ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର