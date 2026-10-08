ETV Bharat / state

CBI ଜାଲରେ ନୂଆପଡ଼ା ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ୍‌, ୧୨ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ

ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସେବା ଅବଧି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିସ କରିବା ବଦଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ୍‌ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

CBI arrested Nuapada Ekalavya School Principal for accepting 12,000 bribe
CBI ଜାଲରେ ନୂଆପଡ଼ା ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ୍‌, ୧୨ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 8, 2026 at 7:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କ ! ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଜାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି । ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ନୂଆପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ (EMRS)ର ପ୍ରିନ୍ସପାଲ୍‌ଙ୍କୁ CBI ଗିରଫ କରିଛି । ଜଣେ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ନର୍ସ ମିଡୱାଇଫ୍ରି (ANM)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ସୁପାରିସ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସିବିଆଇ ଅତର୍କିତ ଚଢାଉ କରିଛି ।

୧୨ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ଦାବି:
CBI ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଅନୁଯାୟୀ, ANMଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ CBI ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଏସମ୍ପର୍କରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ନର୍ସ ମିଡୱାଇଫ୍ରି (ANM) ଭାବେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସେବା ଅବଧି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିସ କରିବା ବଦଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ୍‌ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ପରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ୧୨ ହଜାର ନେବାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ।

CBI ଜାଲରେ ଫସିଲେ ଶିକ୍ଷକ:
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) CBI ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ୍‌ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ CBI ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ସେହିପରି ୨ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶେଖ୍ ରିୟାଜ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅକ୍ଟୋବର ୫ରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୨୩/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

CBI RAID
BRIBARY CASE
ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗ
ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ
ନୂଆପଡା ସିବିଆଇ ରେଡ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.