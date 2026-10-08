CBI ଜାଲରେ ନୂଆପଡ଼ା ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ୍, ୧୨ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ
ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସେବା ଅବଧି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିସ କରିବା ବଦଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ୍ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 8, 2026 at 7:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କ ! ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଜାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି । ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ନୂଆପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ (EMRS)ର ପ୍ରିନ୍ସପାଲ୍ଙ୍କୁ CBI ଗିରଫ କରିଛି । ଜଣେ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ନର୍ସ ମିଡୱାଇଫ୍ରି (ANM)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ସୁପାରିସ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସିବିଆଇ ଅତର୍କିତ ଚଢାଉ କରିଛି ।
୧୨ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ଦାବି:
CBI ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଅନୁଯାୟୀ, ANMଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ CBI ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଏସମ୍ପର୍କରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ନର୍ସ ମିଡୱାଇଫ୍ରି (ANM) ଭାବେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସେବା ଅବଧି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିସ କରିବା ବଦଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ୍ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ପରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ୧୨ ହଜାର ନେବାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ।
CBI ଜାଲରେ ଫସିଲେ ଶିକ୍ଷକ:
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) CBI ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ୍ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ CBI ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ୨ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶେଖ୍ ରିୟାଜ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅକ୍ଟୋବର ୫ରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୨୩/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର