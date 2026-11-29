ଜାମୁସାହିରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ: ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ,୧୨ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର
ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ଜାମୁସାହିରେ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଟିମକୁ ଆକ୍ରମଣ । ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ।
Published : November 29, 2026 at 9:30 AM IST
CATTLE MAFIA ATTACK POLICE ଖୋରଧା: ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଯାଇ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛି ପୋଲିସ । ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମୁ ସାହିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା । ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଟିମକୁ ଗୋ ମାଫିଆମାନେ ଘେରିବା ସହ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଗୋ ମାଫିଆମାନେ ଏହି କାରବାର ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଗୋଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା । ଖବର ଆଧାରରେ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ ଜାମୁ ସାହିରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଗୋ ମାଫିଆ ଏକାଠି ହୋଇ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ASI ଏବଂ କନଷ୍ଟେବଳ ନିଲମ୍ବିତ
ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ:
ଏପରିକି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଟିମ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ । ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ସେଥିରେ ଥିବା ୧୨ଟି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବୋଲଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଗୋଶାଳାରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ।
୧୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ:
ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି ପୋଲିସ । ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଦଳେଇ ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୫୪୦/୨୬ ରେ ୧୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ସେପଟେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା